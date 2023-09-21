Дайте Солнцу успокоительного: когда землянам готовиться к пику магнитной бури

Большая звезда никак не успокоиться

Хотя на светиле активизировалось солнечное пятно AR3435, которое один за другим вызывает мощные вспышки, однако оно не является причиной такого затяжного шторма. К тому же выбросы, которые оно создает, вероятно, пролетают мимо нашей планеты.

Как сообщает сайт spaceweather, солнечная вспышка класса M8 от пятна AR3435 выбросила слабый выброс корональной массы (CME) в космос. Он минует Землю, пролетая к югу от нашей планеты поздно 23 сентября.

В то же время солнечная лаборатория Meteoagent обнародовала график геомагнитных штормов в течение сентября.

Итак, несколько дней подряд Землю беспокоит магнитная буря, которая иногда достигает 7 баллов мощности. Сейчас, 21 сентября, сила шторма не больше 6 баллов, то есть средняя, на следующий день, 22 сентября, она увеличится до 7 баллов, но 23 сентября — возобновится до 6 баллов.

После этого земляне 5 дней отдохнут от головной боли, но 29 сентября произойдет небольшое возмущение 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые из солнечной лаборатории продемонстрировали, как образуется солнечная вспышка на звезде.