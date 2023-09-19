НЛО прячутся в океане? Ученые выдвинули интересное предположение

Часть неопознанных летающих объектов, зафиксированных на камеру, исчезали погружаясь в океан

Объяснение необъяснимого — все больше правительственных организаций в США концентрируются на том, как объяснить аномальные явления, которые видели люди или они были зафиксированы на камерах. В августе сайт с такими данными запустили Минобороны США.

Накануне в NASA озвучили отчет по наблюдению за неузнаваемыми объектами в воздухе. Их сейчас называют UAP, хотя большинству привычный термин НЛО. Ученые изучали, что люди видят в небе, в том числе записи сделанные военными кораблями. Доказательств инопланетного происхождения объектов в небе не нашли, однако для более детального анализа нужны более качественные изображения. Часть этих неузнаваемых объектов исчезала в Мировом океане.

Ученые не исключают возможности, что океан мог стать точкой наблюдения за планетой. В частности, профессор морской науки в Северо-восточном университете в США Брайан Хельмут отмечает, что загадочность и таинственность океана делают и его замечательной точкой для наблюдения за Землей. Одна из причин того, что океан хорошее место для обзора планеты – то, что в нем почти нет людей, но есть много других видов. Он отметил, что начал бы знакомство с планетой именно с океана.

В NASA могли задуматься о такой возможности. Об этом свидетельствует вовлечение в команду, изучающую неопознанные явления, океанографа. Администратор NASA Билл Нельсон акцентировал внимание на, потому что так и не удалось определить что это за UAP, как и найти доказательства внеземного происхождения. В департаменте, изучающем такие явления, назначен новый руководитель по исследованиям. Ученые подчеркивают, к этому вопросу нужно подойти с научной точки зрения, избегая излишней сенсационности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые ученые считают осьминогов пришельцами. Их мозговые сигналы не удается расшифровать.