Пентагон запустил специальный сайт об НЛО: что будет публиковать Минобороны США (видео)

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Человечество всегда мечтало исследовать космические явления и найти ответ на извечный вопрос — существует ли жизнь за пределами нашей планеты. С каждым годом звучит все больше заявлений ученых, а современные технологии позволяют делать смелые предположения. В Соединенных Штатах многие десятилетия действует программа по изучению неизвестных летающих объектов, а с недавних пор даже создали специальный сайт.

31 августа Министерство обороны США запустило вебсайт с официальной информацией об аномальных явлениях, в том числе НЛО — на этой информплатформе будут публиковать ранее засекреченные фото и видео, которые есть в распоряжении Пентагона, пишет AARO Home. Соответствующая информация опубликована на сайте Пентагона.

К принятию такого решения американских военных побуждал случай, когда в Конгрессе США бывший военный под присягой заявил о существовании НЛО. Конгрессмены в начале августа, после скандальных свидетельств под присягой майора ВВС США, проголосовали за рассекречивание информации об НЛО и за создание управления для ее изучения. Ведомство отмечает, что понимает под понятием "аномальные явления" все, что не поддается или не поддается, на первый взгляд, пониманию научного мировоззрения. Также к принятию такого решения американских военных подталкивает закон о функционировании ведомства за 2023 финансовый год.

"Министерство обороны рассматривает неопознанные аномальные явления как источники аномальных обнаружений в одном или нескольких доменах (то есть в воздухе, на море, в космосе и/или в среде), которые... демонстрируют поведение, которое не легко понять датчикам или наблюдателям", — сообщают на сайте " Вседоменного управления по решению проблем " (AARO).

Пока на сайте немного видео, однако администраторы призывают бывших военных делиться данными об аномальных явлениях, свидетелями которых они были. Пока два обнародованных случая довольно похожи. Они сняты в Южной Азии в январе 2023 года с помощью тепловых камер беспилотников MQ-9 Reaper.

"После анализа видео полного движения, добавления дополнительного видео с большим фокусным расстоянием и анализа данных коммерческих полетов в регионе AARO оценивает, что объект, вероятно, является коммерческим самолетом, а отстающий кавитация (образование полостей — ред.) является артефактом датчика, полученном после сжатия видео", - сообщают на сайте.

Видео 01.15.2023

Этот ролик был сделан MQ-9 на Ближнем Востоке, объект на ролике остается неопознанным.

Видео 07.12.2022

Также есть случай документации трех нераспознанных объектов – их зафиксировали в инфракрасном диапазоне. Это видео с 2021 года с военного полигона на западе США. Предполагается, что на нем коммерческие самолеты.

Видео 05.31.2023

На этом видео зафиксирован неузнаваемый объект, отснятый из кабины истребителя ВМС. Показана скорость, с которой военный самолет может приблизиться к неизвестному объекту.

Видео 05.17.2022

Официально опубликовали видео с морскими нераспознанными предметами. Оно снято с борта истребителя F/A-18 ВМС США в 2015 году.

Видео с морскими неопознанными предметами

"Вседоменное управление по решению проблем" отмечает, что

"Данная информация обнародована для первоначального рассмотрения и ведомство по поручению Конгресса готовит исчерпывающий отчет, в котором будет содержаться больше данных", — отмечает "Вседоменное управление по решению проблем". Таким образом, хотят "свести к минимуму техническую и разведывательную неожиданность путем синхронизации научной, разведывательной и оперативной идентификации выявления, атрибуции и смягчения неустановленных аномальных явлений".

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