Пентагон запустив спеціальний сайт про НЛО: що буде публікувати Міноборони США (відео)

Матеріали сайту відкрито для загального доступу

Людство завжди мріяло дослідити космічні явища та знайти відповідь на одвічне питання — чи існує життя за межами нашої планети. З кожним роком звучить все більше заяв науковців, а сучасні технології дозволяють робити сміливі припущення. У Сполучених Штатах багато десятиліть діє програма з вивчення невідомих літаючих об'єктів, а віднедавна навіть створили спеціальний сайт.

31 серпня Міністерство оборони США запустило вебсайт з офіційною інформацією про аномальні явища, зокрема НЛО — на цій інформплатформі публікуватимуть раніше засекречені фото та відео, які є в розпорядженні Пентагону, пише AARO Home. Відповідна інформація опублікована на вебсайті Пентагону.

До прийняття такого рішення американських військових спонукав випадок, коли в Конгресі США колишній військовий під присягою заявив про існування НЛО. Конгресмени на початку серпня, після скандальних свідчень під присягою майора ВПС США, проголосували за розсекречення інформації про НЛО і за створення управління, для її вивчення. Відомство зазначає, що розуміє під поняттям "аномальні явища" все, що не піддається, або не піддається, на перший погляд, розумінню наукового світогляду. Також до прийняття такого рішення американських військових підштовхує закон про функціонування відомства за 2023 фінансовий рік.

"Міністерство оборони розглядає невпізнані аномальні явища як джерела аномальних виявлень в одному чи кількох доменах (тобто в повітрі, на морі, у космосі та/або в середовищі), які… демонструють поведінку, яку не легко зрозуміти датчикам або спостерігачам", — повідомляють на сайті "Вседоменного управління з розв'язання проблем" (AARO).

Наразі на сайті небагато відео, однак адміністратори закликають колишніх військових ділитися даними про аномальні явища, свідками яких вони були. Поки два оприлюднені випадки є досить подібними. Вони відзняті в Південній Азії в січні 2023 року за допомогою теплових камер безпілотників MQ-9 Reaper.

"Після аналізу відео повного руху, додавання додаткового відео з більшою фокусною відстанню та аналізу даних комерційних польотів у регіоні AARO оцінює, що об’єкт, ймовірно, є комерційним літаком, а кавітація (утворення порожнин — ред.), що відстає, є артефактом датчика, отриманим після стиснення відео", — повідомляють на сайті.

Відео 01.15.2023

Цей ролик був зроблений MQ-9 на Близькому Сході, об’єкт на ролику залишається непізнаним.

Відео 07.12.2022

Також є випадок документації трьох нерозпізнаних об’єктів — їх зафіксували в інфрачервоному діапазоні. Це відео від 2021 року з військового полігону на заході США. Припускають, що на ньому комерційні літаки.

Відео 05.31.2023

На цьому відео зафіксовано невпізнаний об'єкт, відзнятий з кабіни винищувача ВМС. Показано швидкість, з якою військовий літак може наблизитися до невідомого об’єкта.

Відео 05.17.2022

Офіційно опублікували також відео з морськими нерозпізнаними предметами. Воно зняте з борту винищувача F/A-18 ВМС США у 2015 році.

Відео з морськими нерозпізнаними предметами

"Вседоменне управління з розв'язання проблем" зазначає, що

"Дана інформація оприлюднена для початкового розгляду і відомство за дорученням Конгресу готує вичерпний звіт, у якому буде міститися більше даних", — зазначає "Вседоменне управління з розв'язання проблем". Таким чином хочуть "звести до мінімуму технічну та розвідувальну несподіванку шляхом синхронізації наукової, розвідувальної та оперативної ідентифікації виявлення, атрибуції та пом’якшення невстановлених аномальних явищ".

Раніше "Телеграф" писав, що марсохід Perseverance, який вже знаходив органіку на Марсі, навів нові докази наявності вуглеводню в кратері Езеро.