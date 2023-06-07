США ремонтируют корабли инопланетян? Экс-разведчик сделал громкое заявление, Пентагон отреагировал

В Пентагоне уверяют, что не занимаются ничем подобным, но в разведке утверждают, что в галактике мы не одни

В США опровергли информацию о том, что существует тайная правительственная программа, которая предусматривает восстановление разбившихся НЛО и обратное проектирование их технологий. Ранее в сети появилось якобы разоблачение такой секретной правительственной программы.

Подробностями поделилось издание Fox News. Ветеран ВВС и бывший сотрудник американской разведки Дэвид Чарльз Груш заявил, что Пентагон якобы извлекает технические транспортные средства "нечеловеческого происхождения", которые приземлились или разбились в США.

"Ну, естественно, когда вы восстанавливаете что-то, что либо приземлилось, либо разбилось… иногда вы сталкиваетесь с мертвыми пилотами и верите в это или нет, как бы фантастично это ни звучало, это правда", — сказал Груш.

Груш утверждает, что в США на протяжении десятков лет находили объекты "экзотического происхождения", которые созданы из неизвестных веществ, а это означает, что за их созданием стоит либо внеземной разум, или кто-то еще. Однако где именно хранятся фрагменты или целые части этих машин, а также как они выглядят, он сказать не может.

"Мы не говорим о прозаическом происхождении или личностях. Материал включает целые и частично целые автомобили", — сказал Груш.

Но в Минобороны США опровергли эту информацию и заявили, что нет информации, которая могла бы это подтвердить. Представитель ведомства Сьюзан Гоф является спикером управления Пентагона по разрешению аномалий во всех областях (AARO), подразделения Министерства обороны США. Этому ведомству поручено расследовать и выявлять неопознанные аномальные явления (НАЯ), которыми заменили название НЛО.

"На сегодняшний день AARO не обнаружила какой-либо поддающейся проверке информации, подтверждающей утверждения о том, что какие-либо программы, касающиеся обладания или обратного проектирования внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время", — сказал Гоф.

Во время публичных слушаний НАСА по поводу НЛО на прошлой неделе директор AARO Шон Киркпатрик заявил, что его ведомство расследует свыше 800 случаев, якобы связанных с аномалиями или внеземными цивилизациями. Но только 2%–5% случаев на самом деле являются "и правда аномальными".

В то же время в интервью действующий сотрудник разведки США Джонатан Грей подтвердил существование, как он выразился, экзотических материалов, при этом заявив, что мы действительно не одиноки в галактике. Поиском внеземного разума занимаются не только в США, но и в других странах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США рассекретили два видео с НЛО. На кадрах видны инциденты, которые произошли в 2022 и 2023 годах.