США ремонтують кораблі інопланетян? Екс-розвідник зробив гучну заяву, Пентагон відреагував

У Пентагоні запевняють, що не займаються нічим подібним, але у розвідці стверджують, що в галактиці ми не одні

У США спростували інформацію про те, що існує таємна урядова програма, яка передбачає відновлення НЛО, що розбилися, і зворотне проектування їх технологій. Раніше у мережі з’явилося нібито викриття такої секретної урядової програми.

Подробицями поділилося видання Fox News. Ветеран ВПС та колишній співробітник американської розвідки Девід Чарльз Груш заявив, що Пентагон нібито витягує технічні транспортні засоби "нелюдського походження", які приземлилися чи розбилися у США.

"Ну, звичайно, коли ви відновлюєте щось, що або приземлилося, або розбилося... іноді ви стикаєтеся з мертвими пілотами і вірите в це чи ні, хоч би як фантастично це звучало, це правда", — сказав Груш.

Груш стверджує, що в США протягом десятків років знаходили об’єкти "екзотичного походження", які створені з невідомих речовин, а це означає, що за їх створенням стоїть або позаземний розум, або ще хтось. Однак де саме зберігаються фрагменти або цілі частини цих машин, а також як вони виглядають, він сказати не може.

"Ми не говоримо про прозове походження або особи. Матеріал включає цілі та частково цілі автомобілі", — сказав Груш.

Але в Міноборони США спростували цю інформацію та заявили, що немає інформації, яка б могла це підтвердити. Представник відомства Сьюзан Гоф є речником управління Пентагону з дозволу аномалій у всіх областях (AARO), підрозділу Міністерства оборони США. Цьому відомству доручено розслідувати та виявляти невідомі аномальні явища (НАЯ), якими замінили назву НЛО.

"На сьогоднішній день AARO не виявила будь-якої інформації, що піддається перевірці, що підтверджує твердження про те, що будь-які програми, що стосуються володіння або зворотного проектування позаземних матеріалів, існували в минулому або існують в даний час", — сказав Гоф.

Під час публічних слухань НАСА з приводу НЛО минулого тижня директор AARO Шон Кіркпатрік заявив, що його відомство розслідує понад 800 випадків, нібито пов’язаних з аномаліями чи позаземними цивілізаціями. Але тільки 2%-5% випадків насправді є "і справді аномальними".

У той же час в інтерв’ю діючий співробітник розвідки США Джонатан Грей підтвердив існування, як він висловився, екзотичних матеріалів, при цьому заявивши, що ми справді не самотні в галактиці. Пошуком позаземного розуму займаються не тільки в США, а й у інших країнах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США розсекретили два відео з НЛО. На кадрах видно інциденти, що сталися у 2022 та 2023 роках.