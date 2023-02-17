НЛО знову топ-тема ЗМІ. Прибульці чи шпигунські апарати – що ми знаємо після випадків у США

США, Велика Британія та Китай ставлять на розробки нових шпигунських літальних апаратів

НЛО знову стали темою номер один у ЗМІ: влада США офіційно визнала існування таких об’єктів і навіть почала їх збивати. За інформацією Пентагону, НЛО мають земне походження та займаються шпигунством. "Телеграф" спробував розібратися, що відбувається.

З чого все починалося

Вперше американський уряд перейнявся проблемою "літаючих тарілок" 1952 року, після "Вашингтонської каруселі" 12-29 липня. Це був один із наймасовіших випадків спостережень НЛО у вигляді спалахів на радарах. Крім того, диспетчери спостерігали явище візуально як групи помаранчевих або білих дисків, які нібито могли досягати швидкості до 11 тис км/год і різко змінювати напрямок.

"Вашингтонську карусель" 1952 року пояснили різкими перепадами температур

Про "Вашингтонську карусель" писали такі авторитетні видання, як Washington Post та New York Times. Відреагувати довелося і ВПС США, і адміністрації Білого дому, зокрема тодішньому президентові Гаррі Трумену. За результатами розслідування влада заявила, що такий феномен пояснюється просто різкими перепадами температур, і це досить часте явище при спостереженнях за радарами.

Про що написано в "Синій книзі"

"Карусель" дала старт знаменитому проекту "Синя книга" — так назвали цикл досліджень американськими ВПС невідомих літаючих об’єктів. З 1952 по 1968 роки було зафіксовано понад 12 тис. таких випадків, причому Національне управління військово-космічної розвідки США визнало, що у більшості з них це були випробування засекречених літаків-розвідників U-2 та А-12. На другому місці вказувались оптичні ілюзії, створювані хмарами чи зірками. Примітно, що 700 зафіксованих випадків так і не змогли раціонально пояснити.

Перші офіційні відео

В результаті офіційний Вашингтон забув про "літаючи тарілки" майже на півстоліття. І от наприкінці квітня 2020 року Міністерство оборони США опублікувало три короткі відео з інфрачервоних камер, на яких зображено НЛО. Вперше схожі ролики, зняті американськими військовими пілотами, були опубліковані ще 2017 року, але тільки тепер влада підтвердила їхню справжність. Виявилося, що у Пентагоні знову почали збирати свідчення військових льотчиків про зустрічі з НЛО ще 2004 року.

Про що йдеться у звіті розвідки США

У червні 2021 року Управління національної розвідки США оприлюднило звіт про результати цих спостережень. На дев’яти сторінках звіту було проаналізовано 144 свідчення, причому у 80 випадках об’єкти були зафіксовані кількома датчиками. Ще в 18 випадках повідомлялося про "незвичайну траєкторію руху або незвичайні характеристики польоту" літаючих об’єктів.

"В даний час ми не маємо достатньої інформації, щоб дати конкретні пояснення цим інцидентам", — зізналися автори звіту.

Тільки з приводу одного такого предмета у розвідників не було особливих сумнівів: швидше за все, це була повітряна куля великого розміру, що здулася. Інші літаючі об’єкти так і залишилися невідомими.

Чому почали частіше спостерігати НЛО?

За словами заступника директора військово-морської розвідки США Скотта Брея, кількість несанкціонованих і непізнаних літальних об’єктів у зонах спостереження, контрольованих військовими, зросла з початку 2000-х років тому, що значно покращилася якість самих систем спостереження та виявлення об’єктів у повітряному просторі.

А щоб відстежувати в американському повітряному просторі "невеликі літаючі об’єкти" — грубо кажучи, шпигунські дрони та аеростати, змінили алгоритми роботи радарів Повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Лютнева навала НЛО

Так виглядав китайський аеростат, збитий 4 лютого. ...і НЛО, зафіксований над Аляською.

Події значно прискорилися у лютому. У суботу, 4 лютого, Пентагон заявив, що США збили китайський розвідувальний аеростат над узбережжям Південної Кароліни. Але три наступні об’єкти, збиті 10 лютого над Аляскою (судячи з описів, циліндричної форми), 11 лютого над Канадою – розміром з невелику машину, а 12 лютого – над озером Гурон у штаті Мічиган, були визнані військовим відомством як "невідомі". Останній об’єкт знаходився на висоті близько 6 км, тому з ним могли зіткнутися пасажирські літаки.

Що саме американські військові збили над озером Гурон?

Невідомий літаючий об’єкт, зафіксований над озером Гурон на кордоні з Канадою, був збитий за наказом президента США Джо Байдена. Представник Міністерства оборони на умовах анонімності заявив, що об’єкт мав восьмикутну форму, зі звисаючими нитками, але без помітного корисного навантаження.

Військові спробують знайти збитий об’єкт, щоб дізнатися про нього більше, але, ймовірно, він затонув у канадських водах. За словами голови командування NORAD генерала Глена Ванхерка, "нема доказу того, що він був позаземного походження".

Водночас "Голосу Америки" з посиланням на джерела в Пентагоні стало відомо, що "апарат збирав дані про розташування американських військових частин". Але вже 16 лютого президент США Джо Байден спростував, що це були шпигунські апарати Китаю чи будь-якої іншої країни.

В Америці визнають інопланетне походження НЛО?

І так, і ні. У звіті американської розвідки нема жодних згадок про те, що за межами Землі існує якесь розумне життя. Водночас, голова командування NORAD генерал Глен Ванхерк заявив, що "нічого не виключає на даний момент".

Натомість колишній глава програми Пентагону з вивчення відео НЛО, знятого військовими льотчиками (працювала п’ять років, після чого 2012 року їй перекрили фінансування), вважає, що є дуже переконливі докази того, що ми, можливо, не самі.

"Ці літаки — ми називатимемо їх літаками — демонструють характеристики, яких нема ані у американських, ані у якихось іноземних військових", — заявив Елізондо в інтерв’ю ABC News.

Попередній президент США Дональд Трамп на запитання кореспондента АВС, чи вірить він у НЛО, відповів, що "не надто".

У такому разі, що таке НЛО?

У списку об'єктів, які найчастіше сприймають за НЛО, першим пунктом військові називають повітряні кулі. Слідом йдуть:

– дрони;

– сміття;

– птахи;

– атмосферні явища (кристали льоду, вологість чи коливання температури);

– нові розробки чи секретні програми США;

– можливі технології таких держав, як Росія та Китай, або приватних осіб та

– інше.

Саме повітряні кулі, впевнені автори журналістського розслідування ВПС, були збиті американцями – всі чотири аеростати виконували шпигунські місії. Незважаючи на те, що аеростати здаються морально застарілими на тлі БПЛА та супутників-шпигунів, вони мають ряд переваг перед супутниками та дронами, а тому, як і раніше, ефективні у шпигунській діяльності. Нібито їх найважче виявити радарами і ще складніше – збити.

Тим більше, за даними Пентагону, армія Китаю досить давно і активно використовує аеростати-шпигуни. "Ми знаємо, що розвідувальні аеростати Народно-визвольної Армії Китаю перетнули більше дюжини країн на різних континентах", — заявив днями спікер Білого дому Джек Кірбі.

У свою чергу Китай все заперечує, хоча МЗС Піднебесної і визнало за собою збитий аеростат, назвавши його "безпілотним цивільним цепеліном". Але, звичайно, ніякого шпигунства, а порушення кордону було чистою випадковістю. Решта збитих НЛО, за твердженням Джо Байдена, "швидше за все, були пов’язані з приватними компаніями або дослідницькими інститутами".

Як пише The Guardian, не тільки Китай, але також Великобританія та США активно інвестують у розробку технологічних повітряних куль та інших літальних об’єктів із системою спостереження, яка, серед іншого, може прослуховувати мобільний зв’язок. Так що загадка НЛО може пояснюватися просто: влада США активніше почала шукати у своєму повітряному просторі шпигунські апарати нового покоління, для чого і були скориговані алгоритми роботи радарів NORAD.

Звичайно ж, шкода, що "зелені чоловічки" не прилетять. Але, як вже неодноразово сумно жартували і вчені, і коміки, навряд чи більш розвинена цивілізація захоче вийти з нами на контакт.

До речі, а чому НЛО називають "літаючими тарілками"?

Перші ж спостерігачі НЛО порівняли їх із "блюдцями", і цей образ назавжди закріпився у масовій культурі

Саме так описав НЛО перший спостерігач літаючих об’єктів, який зміг малювати їх у всіх деталях – американський бізнесмен та пілот-аматор Арнольд Кеннет. Історична зустріч у повітрі відбулася 24 червня 1947 року над Каскадними горами у штаті Вашингтон, розташованому на західному березі США.

"Близько трьох хвилин я спостерігав, як ланцюг предметів, що рухаються як блюдця по воді, немов кинуте пласке каміння, що розтягнулося принаймні на 5 миль, лавірувало між високими гірськими вершинами. Вони були пласкі, як сковорідки, і, немов дзеркало, відбивали сонячні промені. Я бачив усе це цілком ясно і виразно", — писав американський пілот.

Найбільше Кеннета насторожила швидкість польоту об’єктів. За його підрахунками, вона перевищувала швидкість звуку, що на той момент здавалося фантастикою.

Нагадаємо, 15 лютого над Київщиною збили незвичайні повітряні цілі.