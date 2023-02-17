НЛО снова топ-тема СМИ. Пришельцы или шпионские аппараты – что мы знаем после случаев в США

США, Великобритания и Китай ставят на разработки новейших шпионских летательных аппаратов

НЛО снова стали темой номер один в СМИ: власти США официально признали существование таких объектов и даже начали их сбивать. По информации Пентагона, НЛО имеют земное происхождение и занимаются шпионажем. "Телеграф" попробовал разобраться, что происходит.

С чего все начиналось

Впервые американское правительство озаботилось проблемой "летающих тарелок" в 1952 году, после "Вашингтонской карусели" 12–29 июля. Это был один из наиболее массовых случаев наблюдений НЛО в виде вспышек на радарах. Кроме того, диспетчеры наблюдали явление визуально, как группы оранжевых или белых дисков, которые якобы могли достигать скорости до 11 тыс км/ч и резко менять направление.

"Вашингтонскую карусель" 1952 года объяснили резкими перепадами температур

О "Вашингтонской карусели" писали такие авторитетные издания, как Washington Post и New York Times. Отреагировать пришлось и ВВС США, и администрации Белого дома, в частности, тогдашнему президенту Гарри Трумэну. По результатам расследования власти заявили, что такой феномен объясняется просто – резкими перепадами температур, и это довольно частое явление при наблюдениях за радарами.

О чем написано в "Синей книге"

"Карусель" дала старт знаменитому проекту "Синяя книга" – так назвали цикл исследований американскими ВВС неопознанных летающих объектов. С 1952 по 1968 годы было зафиксировано более 12 тыс. таких случаев, причем Национальное управление военно-космической разведки США признало, что в большинстве из них это были испытания засекреченных самолетов-разведчиков U-2 и А-12. На втором месте были оптические иллюзии, создаваемые облаками или звездами. Примечательно, что порядка 700 зафиксированных случаев так и не смогли рационально объяснить.

Первые официальные видео

В результате официальный Вашингтон забыл о "летающих тарелках" почти на полвека. И вот в конце апреля 2020 года министерство обороны США опубликовало три коротких видео с инфракрасных камер, на которых запечатлены НЛО. Впервые похожие ролики, снятые американскими военными пилотами, были опубликованы еще в 2017 году, но только теперь власти подтвердили их подлинность. Оказалось, что в Пентагоне снова начали собирать свидетельства военных летчиков о встречах с НЛО еще в 2004 году.

О чем говорится в отчете разведки США

В июне 2021 года Управление национальной разведки США обнародовало отчет о результатах этих наблюдений. На девяти страницах отчета были проанализированы 144 свидетельства, причем в 80 случаях объекты были зафиксированы несколькими датчиками. Еще в 18 случаях сообщалось о "необычной траектории движения или необычных характеристиках полета" летающих объектов.

"В настоящее время мы не располагаем достаточной информацией, чтобы дать конкретные объяснения этим инцидентам", – признались авторы отчета.

Только по поводу одного такого предмета у разведчиков не было особых сомнений: скорее всего, это был сдувшийся воздушный шар большого размера. Остальные летающие объекты так и остались неопознанными.

Почему стали чаще наблюдать НЛО?

По словам замдиректора военно-морской разведки США Скотта Брея, число несанкционированных и неопознанных летательных объектов в зонах наблюдения, контролируемых военными, выросло с начала 2000-х годов потому, что значительно улучшилось качество самих систем наблюдения и обнаружения объектов в воздушном пространстве.

А чтобы отслеживать в американском воздушном пространстве "небольшие летающие объекты" – грубо говоря, шпионские дроны и аэростаты, изменили алгоритмы работы радаров Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Февральское нашествие НЛО

Так выглядел китайский аэростат, сбитый 4 февраля... ...и НЛО, зафиксированный над Аляской.

События значительно ускорились в феврале. В субботу, 4 февраля Пентагон заявил о том, что США сбили китайский разведывательный аэростат над побережьем Южной Каролины. Но три следующих объекта, сбитых 10 февраля над Аляской (судя по описаниям, цилиндрической формы), 11 февраля над Канадой – размером с небольшую машину, а 12 февраля – над озером Гурон в штате Мичиган, были признаны военным ведомством как "неопознанные". Последний объект находился на высоте около 6 км, поэтому с ним могли столкнуться пассажирские самолеты.

Что именно американские военные сбили над озером Гурон?

Неопознанный летающий объект, зафиксированный над озером Гурон на границе с Канадой, был сбит по приказу президента США Джо Байдена. Представитель министерства обороны на условиях анонимности заявил, что объект имел восьмиугольную форму, со свисающими нитями, но без заметной полезной нагрузки.

Военные попытаются найти сбитый объект, чтобы узнать о нем больше, но вероятно, что он затонул в канадских водах. По словам главы командования NORAD генерала Глена Ванхерка, "нет доказательство того, что он был внеземного происхождения".

В то же время "Голосу Америки" со ссылкой на источники в Пентагоне стало известно, что "аппарат собирал данные о расположении американских военных частей". Но уже 16 февраля президент США Джо Байден опроверг, что это были шпионские аппараты Китая или любой другой страны.

В Америке признают инопланетное происхождение НЛО?

И да, и нет. В отчете американской разведки нет никаких упоминаний о том, что за пределами Земли существует какая-то разумная жизнь. В то же время глава командования NORAD генерал Глен Ванхерк заявил, что "ничего не исключает на текущий момент".

В свою очередь, бывший глава программы Пентагона по изучению видео НЛО, снятого военными летчиками (работала пять лет, после чего в 2012 году ей перекрыли финансирование), считает, что "есть очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одни".

"Эти самолеты – мы будем называть их самолетами – демонстрируют характеристики, которых нет ни у американских, ни у каких-либо иностранных военных", – заявил Луис Элизондо в интервью ABC News.

Предыдущий президент США Дональд Трамп на вопрос корреспондента АВС, верит ли он в НЛО, ответил, что "не особенно".

В таком случае, что же такое НЛО?

В списке предметов, которые чаще всего принимают за НЛО, первым пунктом военные называют воздушные шары. Следом идут:

– дроны;

– мусор;

– птицы;

– атмосферные явления (кристаллы льда, влажность или колебания температуры);

– новые разработки или секретные программы США;

– возможные технологии таких государств, как Россия и Китай, или частных лиц;

– другое.

Именно воздушные шары, уверены авторы журналистского расследования BBC, были сбиты американцами – все четыре аэростата выполняли шпионские миссии. Несмотря на то, что аэростаты кажутся морально устаревшими на фоне БПЛА и спутников-шпионов, они имеют ряд преимуществ перед спутниками и дронами, а потому по-прежнему эффективны в шпионской деятельности. Якобы их труднее обнаружить радарами и еще сложнее – сбить.

Тем более, по данным Пентагона, армия Китая довольно давно и активно использует аэростаты-шпионы. "Мы знаем, что разведывательные аэростаты Народно-освободительной Армии Китая пересекли больше дюжины стран на разных континентах", – заявил на днях спикер Белого дома Джек Кирби.

В свою очередь, Китай все отрицает, хотя МИД Поднебесной и признал за собой сбитый аэростат, назвав его "беспилотным гражданским дирижаблем". Но, конечно же, никакого шпионажа, а нарушение границы было чистой случайностью. Все остальные сбитые НЛО, по утверждению Джо Байдена, "скорее всего, были связаны с частными компаниями или исследовательскими институтами".

Как пишет The Guardian, не только Китай, но также Великобритания и США активно инвестируют в разработку технологичных воздушных шаров и других летательных объектов с системой наблюдения, которая, в числе прочего, может прослушивать мобильную связь. Так что загадка НЛО может объясняться просто: власти США активнее принялись искать в своем воздушном пространстве шпионские аппараты нового поколения, для чего и были скорректированы алгоритмы работы радаров NORAD.

Конечно же, жаль, что "зеленые человечески" не прилетят. Но, как уже не раз печально шутили и ученые, и комики, вряд ли более развитая цивилизация захочет выйти с нами на контакт.

А кстати, почему НЛО называют "летающими тарелками"?

Первые же наблюдатели НЛО сравнили их с "блюдцами", и этот образ навсегда закрепился в массовой культуре

Именно так описал НЛО первый наблюдатель летающих объектов, который смог живописать их во всех деталях – американский бизнесмен и пилот-любитель Арнольд Кеннет. Историческая встреча в воздухе произошла 24 июня 1947 года над Каскадными горами в штате Вашингтон, расположенном на западном берегу США.

"Около трех минут я наблюдал, как цепь предметов, движущихся как блюдца по воде, словно брошенные плоские камни, растянувшаяся по крайней мере на 5 миль, лавировала между высокими горными вершинами. Они были плоски, как сковородки, и, словно зеркало, отражали солнечные лучи. Я видел все это совершенно ясно и отчетливо", — писал американский пилот.

Больше всего Кеннета насторожила скорость полета объектов. По его подсчетам, она превышала скорость звука, что на тот момент казалось фантастикой.

Напомним, 15 февраля над Киевщиной сбили необычные воздушные цели.