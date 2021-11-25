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Відрізав собі ніс, вуха та губи: 33-річний француз мріє стати інопланетянином (фото)

Автор
Наталія Чебан
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Автор
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33-річний француз Ентоні Лоффредо, який перевтілює себе на прибульця
33-річний француз Ентоні Лоффредо, який перевтілює себе на прибульця

Чоловік упродовж 10 років займається екстремальними модифікаціями свого тіла

Ентоні Лоффредо — 33-річний житель Франції, одержимий мрією стати інопланетянином. Про нього у вівторок, 23 листопада, написало видання Mirror.

Ентоні Лоффредо - 33-річний "прибулець" з Франції
Ентоні Лоффредо - 33-річний "прибулець" з Франції

 Чоловік упродовж 10 років модифікує власне тіло, щоб стати максимально подібним на прибульця: він вже забив переважну частину свого тіла чорним татуюванням та переніс кілька хірургічних втручань, перевтілюючись у "чорного інопланетянина". 

33-річний француз перетворює себе на "чорного інопланетянина"
33-річний француз перетворює себе на "чорного інопланетянина"

Напередодні француз переніс операцію з видалення верхньої губи, раніше — відрізав собі вуха та навіть ризикнув зробити небезпечне татуювання очних яблук.

Француз відрізав собі ніс та вуха, аби стати схожим на прибульця
Француз відрізав собі ніс та вуха, аби стати схожим на прибульця

У минулому році Лоффредо подався до Іспанії, щоб лікарі видалили йому ніс, адже подібні хірургічні втручання у Франції заборонені законом. Там йому також роздвоїли язик і додали під шкіру обличчя імпланти, які зробили вилиці більш "помітними".

Ентоні Лоффредо з імплантами на обличчі
Ентоні Лоффредо з імплантами на обличчі

Останнім, але не завершальним, як зазначає сам француз, пунктом серед екстремальних перевтілень стала ампутація пальців. Ентоні звернувся до хірургів, аби ті відрізали два з них, щоб рука візуально стала подібною на кіготь.

Рука 33-річного Ентоні Лоффредо після операції
Рука 33-річного Ентоні Лоффредо після операції

Усі свої перевтілення чоловік охоче демонструє на своїй сторінці в Instagram, де має більше 700 тисяч підписників.

Також нагадаємо, як футболіст "Динамо" набив емблему клубу на нозі (фото).

Теги:
#Француз #Бодіарт #Хірургічне втручання #Інопланетянин #Перетворення
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