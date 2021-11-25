Відрізав собі ніс, вуха та губи: 33-річний француз мріє стати інопланетянином (фото)

Чоловік упродовж 10 років займається екстремальними модифікаціями свого тіла

Ентоні Лоффредо — 33-річний житель Франції, одержимий мрією стати інопланетянином. Про нього у вівторок, 23 листопада, написало видання Mirror.

Ентоні Лоффредо - 33-річний "прибулець" з Франції

Чоловік упродовж 10 років модифікує власне тіло, щоб стати максимально подібним на прибульця: він вже забив переважну частину свого тіла чорним татуюванням та переніс кілька хірургічних втручань, перевтілюючись у "чорного інопланетянина".

33-річний француз перетворює себе на "чорного інопланетянина"

Напередодні француз переніс операцію з видалення верхньої губи, раніше — відрізав собі вуха та навіть ризикнув зробити небезпечне татуювання очних яблук.

Француз відрізав собі ніс та вуха, аби стати схожим на прибульця

У минулому році Лоффредо подався до Іспанії, щоб лікарі видалили йому ніс, адже подібні хірургічні втручання у Франції заборонені законом. Там йому також роздвоїли язик і додали під шкіру обличчя імпланти, які зробили вилиці більш "помітними".

Ентоні Лоффредо з імплантами на обличчі

Останнім, але не завершальним, як зазначає сам француз, пунктом серед екстремальних перевтілень стала ампутація пальців. Ентоні звернувся до хірургів, аби ті відрізали два з них, щоб рука візуально стала подібною на кіготь.

Рука 33-річного Ентоні Лоффредо після операції

Усі свої перевтілення чоловік охоче демонструє на своїй сторінці в Instagram, де має більше 700 тисяч підписників.

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