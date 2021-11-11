Футболист "Динамо" набил эмблему клуба на ноге (фото)

Вратарю сделали особенное тату.

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко, который недавно обвинил каналы "Футбол 1/2/3" во лжи, сделал татуировку на ноге с эмблемой столичного клуба.

Об этом спортсмен рассказал сам на своей страничке в Instagram.

33-детний Бойко, который в этом сезоне прочно занял место на скамейке запасных "Динамо", набил татуировку с буквой "Д", выполненной в стиле "динамовской" эмблемы.

"Особенная татуировка для меня", — подписал пост с фотографией новой тату Денис, добавив в конце "динамовские" бело-синие цвета.

К слову, подписчики Бойко были в восторге от его новой тату: "Огонь", "Очень круто", "Очень красиво".

Отметим, в текущем сезоне Бойко сыграл всего 6 матчей за "Динамо" во всех турнирах, пропустив 4 гола. Киевский клуб занимает второе место в чемпионате Украины, а также сохраняет теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Динамо" усмотрели след "Шахтера" в скандальном поражении от "Ворсклы" в УПЛ (1:2). В этом поединке рефери, похоже, не заметил расизм.