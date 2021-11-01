Укр

Вратарь "Динамо" обвинил канал "Футбол" во лжи (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Денис Бойко Новость обновлена 01 ноября 2021, 14:07
Денис Бойко

Голкипер заявил, что канал подал информацию в эфир без проверки.

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко заявил, что не получал предупреждений от главного арбитра матча 13-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя" (2:3).

Полный текст заявления кипера "Бело-синих" доступен на официальном сайте "Динамо".

Бойко отметил, что просто беседовал с рефери Виталием Романовым после первого тайма, а в шоу "Великий футбол" рассказали, что вратаря, который находился в запасе, наградили желтой карточкой. Поводом для этого якобы стало оскорбление судьи. В студии эксперты даже предположили, что Дениса стоило бы удалить за такое поведение. Сам кипер отметил, что следит за своей репутацией и не позволяет себе грубых высказываний в адрес официальных лиц. Денис призвал журналиста каналов "Футбол 1/2/3", допустившего оплошность, публично извиниться за свою ошибку, а в дальнейшем проверять информацию.

"Я очень надеюсь, что у журналиста, который озвучил этот сюжет и дал ложный повод обсуждать мое якобы недостойное поведение, найдется мужество признать свою ошибку и в следующий раз, как минимум, уточнять информацию, а не делать выводы в одностороннем порядке. Я не позволил себе никаких оскорблений в адрес арбитра, а сообщили совершенно о другом", — заявил Бойко.

Посмотреть сюжет ТК "Футбол 1/2/3" о матче "Мариуполь" — "Динамо" можно на YouTube-канале "Великий футбол" (смотреть с 1:14:28)

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из тренеров "Динамо" назвал арбитра клоуном во время матча с "Мариуполем".

Теги:
#Футбол #Денис Бойко #ФК Динамо (Киев)
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