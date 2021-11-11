Футболіст "Динамо" набив емблему клубу на нозі (фото)

Воротареві зробили особливе тату.

Воротар київського "Динамо" Денис Бойко, який нещодавно звинуватив канали "Футбол 1/2/3" у брехні, зробив татуювання на нозі з емблемою столичного клубу.

Про це спортсмен розповів сам на своїй сторінці в Instagram.

33-річний Бойко, який цього сезону міцно зайняв місце на лаві запасних "Динамо", набив татуювання з буквою "Д", виконаною в стилі "динамівської" емблеми.

"Особливе татуювання для мене", — підписав пост з фотографією нової тату Денис, додавши наприкінці "динамівські" біло-сині кольори.

До речі, підписники Бойка були в захваті від його нової тату: "Вогонь", "Дуже круто", "Дуже красиво".

Зазначимо, у поточному сезоні Бойко зіграв лише 6 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, пропустивши 4 голи. Київський клуб посідає друге місце у чемпіонаті України, а також зберігає теоретичні шанси на продовження боротьби у єврокубках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Динамо" побачили слід "Шахтаря" у скандальній поразці від "Ворскли" в УПЛ (1:2). У цьому поєдинку рефері, схоже, не помітив расизм.