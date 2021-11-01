Воротар "Динамо" звинуватив канал "Футбол" у брехні (відео)

Голкіпер заявив, що канал подав інформацію до ефіру без перевірки.

Воротар київського "Динамо" Денис Бойко заявив, що не отримував попередження від головного арбітра матчу 13-го туру чемпіонату України проти "Маріуполя" (2:3).

Повний текст заяви кіпера "Біло-синіх" доступний на офіційному сайті "Динамо".

Бойко зазначив, що просто розмовляв із рефері Віталієм Романовим після першого тайму, а у шоу "Великий футбол" розповіли, що воротаря, який перебував у запасі, нагородили жовтою карткою. Приводом для цього нібито стала образа судді. У студії експерти навіть припустили, що Дениса варто було видалити за таку поведінку. Сам кіпер зазначив, що стежить за своєю репутацією і не дозволяє собі грубих висловлювань в адрес офіційних осіб. Денис закликав журналіста каналів "Футбол 1/2/3", який припустився помилки, публічно вибачитися за своє упущення і надалі перевіряти інформацію.

"Я дуже сподіваюся, що у журналіста, який озвучив цей сюжет і дав неправдиву нагоду обговорювати мою нібито негідну поведінку, знайдеться мужність визнати свою помилку і наступного разу, як мінімум, уточнювати інформацію, а не робити висновки в односторонньому порядку. Я не дозволив собі жодних образ в адрес арбітра, а повідомили зовсім про інше", — заявив Бойко.

Переглянути сюжет ТК "Футбол 1/2/3" про матч "Маріуполь" — "Динамо" можна на YouTube-каналі "Великий футбол" (дивитися з 1:14:28)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із тренерів "Динамо" назвав арбітра клоуном під час матчу з "Маріуполем".