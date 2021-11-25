Отрезал себе нос, уши и губы: 33-летний француз мечтает стать инопланетянином (фото)

Человек на протяжении 10 лет занимается экстремальными модификациями своего тела

Энтони Лоффредо – 33-летний житель Франции, одержимый мечтой стать инопланетянином. О нем во вторник, 23 ноября, написало издание Mirror.

Энтони Лоффредо – 33-летний "пришелец" из Франции

Мужчина на протяжении 10 лет модифицирует собственное тело, чтобы стать максимально похожим на пришельца: он уже "забил" большую часть своего тела черными татуировками и перенес несколько хирургических вмешательств, перевоплощаясь в "черного инопланетянина".

33-летний француз превращает себя в "черного инопланетянина"

Накануне француз перенес операцию по удалению верхней губы, раньше отрезал себе уши и даже рискнул сделать опасную татуировку на глазных яблоках.

Француз отрезал себе нос и уши, чтобы стать похожим на пришельца

В прошлом году Лоффредо отправился в Испанию, чтобы врачи удалили ему нос, ведь подобные хирургические вмешательства во Франции запрещены законом. Там ему также раздвоили язык и добавили под кожу лица импланты, сделавшие скулы более "броскими".

Энтони Лоффредо с имплантами на лице

Последним, но не завершающим, как отмечает сам француз, пунктом среди экстремальных перевоплощений стала ампутация пальцев. Энтони обратился к хирургам, чтобы те отрезали два из них, дабы рука визуально стала похожа на коготь.

Рука 33-летнего Энтони Лоффредо после операции

Все свои перевоплощения мужчина охотно демонстрирует на своей странице в Instagram, где более 700 тысяч подписчиков.

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