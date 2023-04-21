У США розсекретили два відео з "НЛО": що каже влада

На кадрах видно інциденти, що сталися у 2022 та 2023 роках

Уряд США розсекретив два нових відео, на яких помітні непізнані літаючі об’єкти (НЛО), проте говорити про ознаки позаземної активності там не поспішають.

Як повідомляє ABC, кадри були показані директором Управління з дозволу аномалій (AARO) Шон Кіркпатрік під час слухань у Сенаті США.

"Більшість невідомих об’єктів, про які повідомили AARO, демонструють звичайні характеристики повітряних куль, безпілотних повітряних систем, радіоперешкод, природних явищ або інших джерел, що легко можна пояснити", — зазначив він.

Перше відео, яке він показав, було знято у 2022 році на Близькому Сході. Як стверджується, об’єкт що нагадує повітряну кульку потрапив в об’єктив безпілотника MQ-9. Проте однозначно впізнати "НЛО" так і не вдалося.

Другий запис був отриманий ще одним дроном MQ-9 над Південно-Східною Азією на початку 2023 року, на ньому видно об’єкт, який залишає за собою атмосферний слід. Відповідно до висновків фахівців на кадрах помітний комерційний літак, яке форма пояснюється артефактами зображення, які виникають внаслідок стиснення відео. На цю версію також вказують результати аналізу повітряного трафіку у регіоні зйомки та перегляд інших відеозаписів.

Кіркпатрік своєю чергою закликав прихильників теорій з прибульцями представити свої дослідження та аналіз інцидентів з "НЛО" в наукових журналах, що рецензуються та заслуговують на довіру, оскільки це те ж саме, що робить його відомство.

"Саме так працює наука, а не в блогах чи соціальних мережах", — додав він.

Як повідомлялося раніше, на початку січня 2023 року в Пентагоні повідомили, що в 2022 році над територією США було виявлено близько 200 невідомих літаючих об’єктів.