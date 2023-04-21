В США рассекретили два видео с "НЛО": что говорят власти

На кадрах видны инциденты, которые произошли в 2022 и 2023 годах

Правительство США рассекретило два новых видео, на которых заметны неопознанные летающие объекты (НЛО), однако говорить о признаках внеземной активности там не спешат.

Как сообщает ABC, кадры были показаны директором Управления по разрешению аномалий (AARO) Шон Киркпатрик во время слушаний в Сенате США.

"Большинство неопознанных объектов, о которых сообщили AARO, демонстрируют обычные характеристики воздушных шаров, беспилотных воздушных систем, помех, природных явлений или других легко объяснимых источников", — отметил он.

Первое видео, которое он показал, было снято в 2022 году на Ближним Востоком. Как утверждается, объект напоминающий воздушный шарик попал в объектив беспилотника MQ-9. Впрочем, однозначно опознать "НЛО" так и не удалось.

Вторая запись была получена еще одним дроном MQ-9 над Юго-Восточной Азией в начале 2023 года, на нем виден объект, который оставляет за собой атмосферный след. Согласно выводам специалистов на кадрах заметен коммерческий самолет, а его форма объясняется артефактами изображения, которые возникают вследствие сжатия видео. На эту версию также указывают результаты анализа воздушного трафика в регионе съемки и просмотр других видеозаписей.

Киркпатрик в свою очередь призвал сторонников теорий с пришельцами представить свои исследования и анализ инцидентов с "НЛО" в заслуживающие доверия рецензируемые научные журналы, так как это то же самое, что делает его ведомство.

"Именно так работает наука, а не в блогах или социальных сетях", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в начале января 2023 года в Пентагоне сообщили, что в 2022 году над территорией США было обнаружено около 200 неопознанных летающих объектов