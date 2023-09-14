Так выглядят самые загадочные объекты Вселенной: в NASA показали пять фантастических снимков телескопа Chandra

Пять самых загадочных объектов во Вселенной можно увидеть на снимках NASA

Ежедневно благодаря современным технологиям ученые проводят новые исследования и совершают космические открытия. В NASA опубликовали серию изображений, пяти самых загадочных объектов далекого космоса, известных астрономам.

Млечный путь, Хвостатая Галактика, Кеплера – эти и другие снимки удалось получить, используя рентгеновский телескоп Chandra, пишет NASA.

Центр Млечного Пути

По данным ученых, центр нашей галактики расположен на расстоянии около 26 тысяч световых лет от Земли в окружении густых пылевых облаков, что делает его недоступным для наблюдений в оптических телескопах. К счастью, пыль пропускает другие виды излучения, в том числе рентгеновское, что и позволило Chandra получить представленное изображение.

Центр Млечного Пути. Источник: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

В Центре Млечного Пути находится надмассивная черная дыра и другие экзотические объекты — газовые облака, массивные светила, нейтронные звезды и многое другое.

Остаток сверхновой Кеплера

В 1604 году на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли вспыхнула сверхновая, большой вклад в изучение которой внес знаменитый астроном Иоганн Кеплер. Поэтому ее часто называют сверхновой Кеплером. Данные Chandra (голубой цвет) демонстрируют мощную ударную волну, а инфракрасные данные космического телескопа Spitzer (красный цвет) и оптические данные Hubble (голубой и желтый цвет) показывают обломки разрушенной звезды.

Остаток сверхнового Кеплера. Источник: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Хвостатая галактика

Галактика ESO 137-001 расположена на расстоянии около 220 млн. световых лет от Земли. Она привлекла внимание астрономов именно благодаря своим хвостам. Эта галактика двигается в пространстве со скоростью около 670 км/с. В процессе этого движения она сталкивается с межгалактической плазмой, которая "выдувает" из нее газ. Он нагревается до высоких температур и активно излучает в рентгеновском диапазоне (голубой цвет). К снимку были добавлены данные из Очень Большого телескопа ESO, который зафиксировал свечение атомов водорода (красный цвет) и инфракрасные данные Hubble (оранжевый и голубой цвет).

Галактика ESO 137-001. Источник: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Прожорливая галактика NGC 1365

Галактика NGC 1365 расположена в 74 млн световых лет от Земли. NGC 1365 известна благодаря своим большим размерам, а также расположенной в ее центре сверхмассивной черной дыре, в которую поступает постоянный поток вещества. Часть этого горячего газа в конце концов она поглотит. Изображение представляет собой комбинацию данных Chandra (фиолетовый цвет) и инфракрасные данные космического телескопа James Webb (красный, зеленый и синий цвет).

Галактика NGC 1365. Источник: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Пульсар в Парусах

В 960 световых годах от Земли расположен Пульсар в Парусах расположен. Ранее он сыграл важную роль в истории астрономии, ведь проведенные в 1968 году наблюдения пульсара, предоставили первые прямые доказательства того, что нейтронные звезды образуются во время сверхновых вспышек. Снимок показывает последствия взрыва, приведшего к образованию пульсара. Он объединяет данные, полученные зондом IXPE (голубой цвет), а также телескопами Chandra (фиолетовый цвет) и Hubble (желтый цвет).

Пульсар в Парусах. Источник: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Ранее Телеграф писал, что Европейское космическое агентство (ESA) начало проводить исследование, во время которого добровольцам заплатят 18 тысяч евро.