Так виглядають найзагадковіші об'єкти Всесвіту: у NASA показали 5 фантастичних знімків телескопа Chandra

П’ять найзагадковіші об’єктів у Всесвіті можна побачити на знімках NASA

Щодня завдяки сучасним технологіям вчені проводять нові дослідження та здійснюють космічні відкриття. В NASA опублікували серію зображень, п'яти найбільш загадкових об’єктів далекого космосу, відомих астрономам.

Чумацький шлях, Хвостата Галактика, Кеплера – ці та інші знімки вдалося отримати, використовуючи рентгенівський телескоп Chandra, пише NASA.

Центр Чумацького Шляху

За даними вчених, центр нашої галактики розташований на відстані близько 26 тисяч світлових років від Землі в оточенні густих пилових хмар, що роблять його недоступним для спостережень в оптичні телескопи. На щастя, пил пропускає інші види випромінювання, зокрема й рентгенівське, що й дало змогу Chandra отримати представлене зображення.

Центр Чумацького Шляху. Джерело: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

У Центрі Чумацького Шляху розміщена надмасивна чорна діра та інші екзотичні об’єкти — газові хмари, масивні світила, нейтронні зорі та багато іншого.

Залишок наднової Кеплера

У 1604 році на відстані 20 тисяч світлових років від Землі спалахнула наднова, великий внесок у вивчення якої зробив знаменитий астроном Йоганн Кеплер. Тому її часто називають надновою Кеплера. Дані Chandra (блакитний колір) демонструють потужну ударну хвилю, а інфрачервоні дані космічного телескопа Spitzer (червоний колір) і оптичні дані Hubble (блакитний та жовтий колір) показують уламки зруйнованої зорі.

Залишок наднової Кеплера. Джерело: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Хвостата галактика

Галактика ESO 137-001 розташована на відстані близько 220 млн світлових років від Землі. Вона привернула увагу астрономів саме завдяки своїм хвостам. Ця галактика рухається в просторі зі швидкістю близько 670 км/с. У процесі цього руху вона стикається з міжгалактичною плазмою, яка "видуває" з неї газ. Він нагрівається до великих температур і активно випромінює в рентгенівському діапазоні (блакитний колір). До знімка також були додані дані з Дуже Великого телескопа ESO, який зафіксував світіння атомів водню (червоний колір) та інфрачервоні дані Hubble (помаранчевий і блакитний колір).

Галактика ESO 137-001. Джерело: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Ненажерлива галактика NGC 1365

Галактика NGC 1365 розташована на відстані 74 млн світлових років від Землі. NGC 1365 відома завдяки своїм великим розмірам, а також розташованій в її центрі надмасивній чорній дірі, в яку надходить постійний потік речовини. Частину цього гарячого газу, зрештою, вона поглине. Зображення являє собою комбінацію даних Chandra (фіолетовий колір) та інфрачервоних даних космічного телескопа James Webb (червоний, зелений і синій колір).

Галактика NGC 1365. Джерело: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Пульсар у Вітрилах

На відстані 960 світлових років від Землі розташований Пульсар у Вітрилах розташований. Раніше він відіграв важливу роль в історії астрономії, адже проведені 1968 року спостереження пульсара, надали перші прямі докази того, що нейтронні зорі утворюються під час спалахів наднових. Знімок демонструє наслідки вибуху, що призвів до утворення пульсара. Він об’єднує дані, отримані зондом IXPE (блакитний колір), а також телескопами Chandra (фіолетовий колір) і Hubble (жовтий колір).

Пульсар у Вітрилах. Джерело: NASA/CXC/SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA/CSA, SDSS, ESO

Раніше "Телеграф" писав, що Європейське космічне агентство (ESA) почало проводити дослідження, під час якого добровольцям заплатять 18 тисяч євро.