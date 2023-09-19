НЛО ховаються в океані? Вчені висунули цікаве припущення

Частина невпізнаних літаючих об'єктів, які були зафіксовані на камеру, зникали занурюючись в океан

Пояснення непоясненого — все більше урядових організацій в США концентруються на тому, як пояснити аномальні явища які бачили люди або вони були зафіксовані на камерах. У серпні сайт з такими даними запустило Міноборони США.

Напередодні у NASA озвучили звіт щодо спостереження за невпізнаваними об'єктами в повітрі. Їх наразі називають UAP, хоча більшості звичний термін НЛО. Вчені вивчали, що ж люди бачать у небі, в тому числі записи зроблені військовими кораблями. Доказів інопланетного походження об'єктів у небі не знайшли, однак для більш детального аналізу потрібні якісніші зображення. Частина цих невпізнаних об'єктів зникала у Світовому океані.

Вчені не відкидають можливості, що океан міг стати точкою спостереження за планетою. Зокрема професор морської науки в Північно-східному університеті у США Брайан Хельмут зазначає, що загадковість та таємничість океану роблять і його чудовою точкою для спостереження за Землею. Одна з причин того, що океан гарне місце для огляду планети — те що в ньому майже немає людей, але є багато інших видів. Він зазначив, що почав би знайомство з планетою саме з океану.

У NASA могли задуматися про таку можливість. Про це свідчить залучення у команду яка вивчає невпізнані явища океанографа. Адміністратор NASA Білл Нельсон акцентував на, тому що так і не вдалося визначити що це за UAP, як і знайти докази позаземного походження. В департаменті, який вивчає такі явища, наразі призначений новий керівник з досліджень. Вчені наголошують, до цього питання треба підійти з наукової точки зору, уникаючи зайвої сенсаційності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі вчені вважають восьминогів прибульцями. Їхні мозкові сигнали не вдається розшифрувати.