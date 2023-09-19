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НЛО ховаються в океані? Вчені висунули цікаве припущення

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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NASA продовжують шукати докази чи спростування позаземного походження об'єктів
NASA продовжують шукати докази чи спростування позаземного походження об'єктів. Фото scientificamerican.com

Частина невпізнаних літаючих об'єктів, які були зафіксовані на камеру, зникали занурюючись в океан

Пояснення непоясненого — все більше урядових організацій в США концентруються на тому, як пояснити аномальні явища які бачили люди або вони були зафіксовані на камерах. У серпні сайт з такими даними запустило Міноборони США.

Напередодні у NASA озвучили звіт щодо спостереження за невпізнаваними об'єктами в повітрі. Їх наразі називають UAP, хоча більшості звичний термін НЛО. Вчені вивчали, що ж люди бачать у небі, в тому числі записи зроблені військовими кораблями. Доказів інопланетного походження об'єктів у небі не знайшли, однак для більш детального аналізу потрібні якісніші зображення. Частина цих невпізнаних об'єктів зникала у Світовому океані.

Вчені не відкидають можливості, що океан міг стати точкою спостереження за планетою. Зокрема професор морської науки в Північно-східному університеті у США Брайан Хельмут зазначає, що загадковість та таємничість океану роблять і його чудовою точкою для спостереження за Землею. Одна з причин того, що океан гарне місце для огляду планети — те що в ньому майже немає людей, але є багато інших видів. Він зазначив, що почав би знайомство з планетою саме з океану.

У NASA могли задуматися про таку можливість. Про це свідчить залучення у команду яка вивчає невпізнані явища океанографа. Адміністратор NASA Білл Нельсон акцентував на, тому що так і не вдалося визначити що це за UAP, як і знайти докази позаземного походження. В департаменті, який вивчає такі явища, наразі призначений новий керівник з досліджень. Вчені наголошують, до цього питання треба підійти з наукової точки зору, уникаючи зайвої сенсаційності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі вчені вважають восьминогів прибульцями. Їхні мозкові сигнали не вдається розшифрувати.

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#НЛО #Космос #Інопланетяни