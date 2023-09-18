"Аватар" стане реальністю? Досліджувати Марс та Місяць можуть почати роботи

Людиноподібні роботи вже готові стати пліч-о-пліч з людьми у побутових справах, космос — у найближчому майбутньому

Природні умови на Марсі та Місяці далекі від тих, які були б сприятливі для людини. У NASA не відкидають можливості того, що вивчати планети першими почнуть людиноподібні роботи. Можливо навіть такі, якими будуть керувати напряму люди з Землі.

Або розвинути технологію NASA об'єдналась з невеликою робототехнічною фірмою Apptronik, Inc. з Техасу, повідомляє Space.com. Вони спільно продовжать роботу зі створення людиноподібного робота. Вважається, що вже невдовзі (потенційно у найближчі 10 років) вони зможуть бути відправлені на орбіту.

Зокрема це робот-гуманоїд Apollo. Він був офіційно презентований в кінці серпня. Наразі робота чекає бета-тестування — робота 100 екземплярів за межами лабораторії. Apollo розробляли для розв'язання земних проблем, наприклад допомоги на складах чи наданні послуг охорони здоров’я вдома.

Однак NASA цікавить Apollo як помічник для астронавта. Робот має вагу у 73 кг та зріст близько 172 см, він може на одному блоці батареї працювати 4 години і підіймати вантажі в 25 кг. Хоча Apollo зараз має цілком земне застосування, NASA може допомогти розвитку взаємодії програмного забезпечення людини та робота.

NASA має і других роботів, зокрема Valkyrie

На відміну від роботів які вже працюють у місцях NASA, робот який міг би займатися завданнями такими ж як і люди, дозволив би операторам зосереджуватися на науковій роботі, а не на небезпечних для людини процесах забору матеріалів або побудови укриттів. У перспективі такі роботи можуть також застосовуватися на видобутках корисних копалин на інших планетах, а також у сфері їх переробки, щоб значно здешевило потенційну розробку цінних мінералів у Сонячній системі.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що у Китаї вже представили потенційну наукову програму з освоєння ресурсів Сонячної системи. Розрахована вона менш ніж на 100 років.