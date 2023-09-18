"Аватар" станет реальностью? Исследовать Марс и Луну могут начать роботы

Человекоподобные роботы уже готовы стать бок о бок с людьми в бытовых делах, космос — в ближайшем будущем

Природные условия на Марсе и Луне далеки от тех, которые были бы благоприятны для человека. В NASA не исключают возможности того, что изучать планеты первыми начнут человекоподобные роботы. Возможно даже такие, которыми будут управлять люди с Земли.

Или разработать технологию NASA объединилась с небольшой робототехнической фирмой Apptronik, Inc. из Техаса, сообщает Space.com. Они совместно продолжат работу по созданию человекоподобного робота. Считается, что вскоре (потенциально в ближайшие 10 лет) они смогут быть отправлены на орбиту.

В частности, это робот-гуманоид Apollo. Он был официально представлен в конце августа. Теперь робота ждет бета-тестирование — работа 100 экземпляров за пределами лаборатории. Apollo разрабатывали для решения земных проблем, например, помощи на складах или предоставлении услуг здравоохранения на дому.

Однако NASA интересует Apollo как помощник для астронавта. Робот имеет вес 73 кг и рост около 172 см, он может на одном блоке батареи работать 4 часа и поднимать груз в 25 кг. Хотя Apollo сейчас имеет вполне земное применение, NASA может помочь развитию взаимодействия программного обеспечения человека и робота.

У NASA есть и другие роботы, в частности Valkyrie

В отличие от роботов уже работающих в местах NASA, робот, который мог бы заниматься задачами такими же как и люди, позволил бы операторам сосредотачиваться на научной работе, а не на опасных для человека процессах забора материалов или построения укрытий. В перспективе такие работы могут также применяться на добыче полезных ископаемых на других планетах, а также в сфере их переработки, чтобы значительно удешевило потенциальную разработку ценных минералов в Солнечной системе.

Напомним, Телеграф рассказывал, что в Китае уже представили потенциальную научную программу по освоению ресурсов Солнечной системы. Рассчитана она менее чем на 100 лет.