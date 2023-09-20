На Солнце произошла мощная вспышка: сколько еще будет продолжаться магнитная буря на Земле

Метеозависимым следует подготовиться к головным болям

Более трех дней подряд на Земле царит геомагнитный шторм, максимально достигающий 7 из максимальных 9 баллов мощности. Специалисты по солнечным лабораториям были уверены, что он должен завершиться через несколько дней, то есть 21 сентября, однако у Солнца другие планы.

Как сообщает сайт Spaceweather, большое солнечное пятно AR3435 вызвало мощную солнечную вспышку класса M4. Любые взрывы 20 сентября будут геоэффективны, поскольку пятно почти прямо возвращено к Земле.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

В то же время, по данным синоптического ресурса Meteoagent, земляне могут узнать, сколько будет продолжаться геомагнитный шторм в сентябре.

В ближайшие три дня на Земле будет большая магнитная активность. 20 сентября сила геомагнитного шторма достигает 5 баллов мощности, то есть слабая. На следующий день (21 сентября) он увеличится до 6 баллов, а 22 сентября зафиксируется на уровне 7 баллов.

После бури на Земле воцарится геомагнитная тишина, хотя 23 и 29 сентября возобновится небольшое возмущение 4 баллов.

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