Магнитная буря продолжается на Земле: названа дата, когда ее мощность будет максимальной

Появился неутешительный прогноз

В течение сентября астросиноптики неоднократно говорили, что месяц прогнозируется метеоспокойным. Однако на Земле 12 сентября произошла первая магнитная буря, которая достигала 6 баллов мощности. Ученые уверены, что штормы продлятся почти все время второй декады месяца.

Как сообщают на сайте Spaceweather, произошедший 18 сентября геомагнитный шторм прибыл на Землю раньше, чем ожидалось. Выброс корональной массы (СМЕ) вызвал магнитную бурю G2 и спровоцировал яркие полярные сияния.

В то же время, по данным сайта Meteoagent, можно узнать график магнитных бурь в сентябре.

С 19 сентября мощность магнитной бури увеличилась до 7 и сейчас находится на этом уровне. Это будет максимальный уровень с трех ближайших дней. Геомагнитный шторм продлится еще 20 и 21 сентября. Тогда его сила будет колебаться в пределах 5-6 баллов.

После этого только 23 сентября возобновится небольшое магнитное возмущение 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые из солнечной лаборатории продемонстрировали, как образуется солнечная вспышка на звезде.