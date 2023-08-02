Ученые за копейки создали замену батарейкам: подробности революционного открытия

Для создания устройства понадобились самые распространенные материалы на Земле

Американские ученые задумались над тем, как сделать суперконденсатор из подручных средств, и решили использовать для этих целей цемент и сажу.

Как информирует издание Массачусетского института технологий MIT News, применение материала может быть совершенно разным. Например, из него можно создавать дорожное покрытие, которое сможет подпитывать электромобили или хранилище электричества для дома.

Суперконденсаторами называют устройства, которые имеют большую емкость, чем обычные конденсаторы, а также способные быстро набирать заряд и быстро его отдавать. Эти устройства часто используют при строительстве систем энергообеспечения или в технике, которая работает на электричестве.

Исследователи решили поэкспериментировать с наиболее доступными материалами, которые смогли найти, а именно с цементом, сажей и водой и у них получилось создать дешевый, но эффективный суперконденсатор.

Ученые установили, что на всю смесь надо около 3% углерода (содержится в саже), которая при смешивании с водой и цементом имеет свойства создавать наноцепочки, которые и будут использоваться для хранения и передачи электричества.

При этом они подсчитали, что куб со стороной в 3,5 метра (45 кубических метра) созданный из этого материала может хранить около 10 кВт/ч энергии, что достаточно чтобы на сутки обеспечить ею среднестатистическое домохозяйство. А поскольку бетон сохраняет свою прочность под нагрузками, то из него можно создать фундамент для дома, который и будет использоваться вместо традиционных батарей.

Ожидается, что эта технология поможет в будущем отказаться от использования дорогостоящих материалов в создании батарей, вроде лития. В свою очередь это позволит быстрее перейти на возобновляемые источники энергии.

Пока ученые создали небольшие демонстраторы, которые оказались способными запитывать небольшой светодиод, однако теперь они планируют создать более крупные версии размером с автомобильную батарею, а также тот самый куб в 45 кубометров для обеспечения работы домохозяйства.

Как сообщалось ранее, недавно американские ученые успешно смогли впервые в истории обеспечить беспроводную передачу энергии на Землю из космоса.