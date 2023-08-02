Вчені за копійки створили заміну батарейкам: подробиці революційного відкриття

Для створення пристрою знадобилися найпоширеніші матеріали на землі

Американські вчені задумалися над тим, як зробити суперконденсатор із підручних засобів, і вирішили використати для цих цілей цемент та сажу.

Як інформує видання Массачусетського інституту технологій MIT News, застосування матеріалу може бути різним. Наприклад, з нього можна створювати дорожнє покриття, яке зможе підживлювати електромобілі чи сховище електрики для дому.

Суперконденсаторами називають пристрої, які мають більшу ємність, ніж звичайні конденсатори, а також здатні швидко набирати заряд і швидко віддавати. Ці пристрої часто використовують при будівництві систем енергозабезпечення або техніки, що працює на електриці.

Дослідники вирішили поекспериментувати з найбільш доступними матеріалами, які змогли знайти, а саме з цементом, сажею та водою, і їм вдалося створити дешевий, але ефективний суперконденсатор.

Вчені встановили, що на всю суміш треба близько 3% вуглецю (міститься в сажі), яка при змішуванні з водою та цементом має властивості створювати наноланцюжки, які й будуть використовуватися для зберігання та передачі електрики.

При цьому вони підрахували, що куб зі стороною 3,5 метра (45 кубічних метрів), створений з цього матеріалу, може зберігати близько 10 кВт/год енергії, що достатньо, щоб на добу забезпечити нею середньостатистичне домогосподарство. А оскільки бетон зберігає свою міцність під навантаженнями, то з нього можна створити фундамент для будинку, який використовуватиметься замість традиційних батарей.

Очікується, що ця технологія допоможе в майбутньому відмовитися від використання дорогих матеріалів у створенні батарей на кшталт літію. Своєю чергою, це дозволить швидше перейти на відновлювані джерела енергії.

Поки вчені створили невеликі демонстратори, які виявилися здатними заживляти невеликий світлодіод, проте тепер вони планують створити більші версії розміром з автомобільну батарею, а також куб у 45 кубометрів для забезпечення роботи домогосподарства.

Як повідомлялося раніше, нещодавно американські вчені успішно змогли вперше в історії забезпечити бездротову передачу енергії на Землю із космосу.