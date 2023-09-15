Выброс с Солнца уже ударил по Земле: стоит ли готовиться к затяжной магнитной буре

Высочайшей отметки шторм достигнет 15 сентября

Хотя астросиноптики предупреждали землян о двухдневной магнитной буре, но она затянется на четыре дня. Вероятно, что геомагнитный шторм мог стать следствием взрыва на Солнце и выброса корональной массы (СМЕ) в космос.

Как говорят ученые с сайта spaceweather, на светиле вспыхнула магнитная нить, соединявшая между собой два солнечных пятна — AR3423 и AR3425. Резкий удар 17 сентября может принести геомагнитные бури класса G1 — G2 с полярными сияниями в северных штатах США.

В то же время, по данным солнечной лаборатории meteoagent, можно узнать график магнитных бурь в сентябре.

По прогнозам астросиноптиков, в течение 15-18 сентября на нашей планете произойдет геомагнитный шторм, сила которого будет колебаться от 6 до 7 баллов, то есть от средней до сильной.

Следующие четыре дня, 19-22 сентября, будет геомагнитный штиль, однако 23 сентября возобновится небольшое магнитное возмущение 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.