Викид з Сонця вже вдарив по Землі: чи варто готуватись до затяжної магнітної бурі

Найвищої позначки шторм сягне 15 вересня

Хоча астросиноптики попереджали землян про дводенну магнітну бурю, але вона затягнеться аж на чотири дні. Ймовірно, що геомагнітний шторм міг стати наслідком вибуху на Сонці й викиду корональної маси (СМЕ) у космос.

Як кажуть вчені з сайту spaceweather, на світилі спалахнула магнітна нитка, яка з'єднувала між собою дві сонячних плями — AR3423 й AR3425. Різкий удар 17 вересня може спричинити геомагнітні бурі класу G1 — G2 із полярними сяйвами в північних штатах США

Водночас за даними сонячної лабораторії meteoagent можна дізнатись графік магнітних бур у вересні.

Тож, за прогнозами астросиноптиків, протягом 15-18 вересня на нашій планеті відбудеться геомагнітний шторм, сила якого коливатиметься від 6 до 7 балів, тобто від середньої до сильної.

Наступні чотири дні, 19-22 вересня, буде геомагнітний штиль, однак 23 вересня поновиться невелике магнітне збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.