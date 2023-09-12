У вересні можна побачити останній супермісяць 2023 року та деяки планети: коли це робити

Спостерігати за нічним небом варто подалі від джерел яскравого світла

Українці, як і решта землян з 12 по 17 вересня в різні періоди можуть спостерігати рідкісне явище — проліт щойно відкритої комети Нішимура (Нісімура). Водночас це не останнє цікаве астрономічне явище для спостереження до кінця вересня.

Так, календар спостережень повідомляє, що найближчий цікавий день 15 вересня. В цей день місяць оновиться. Завдяки тому, що молодика не буде видно на нічному небі в певний час ночі 01:41 UTC (4:41 по українському часу) спостерігати сузір'я на нічному небі буде легше.

За кілька днів — 19 вересня у найближчій до Землі точці опиниться Нептун і його гарно освітить Сонце. Він буде яскравішим за будь-яку іншу пору року і буде на небі всю ніч. Проте знайти його можна буде тільки через телескоп.

22 вересня свою красу над горизонтом продемонструє Меркурій. Побачити його можна буде низько на східному небосхилі перед світанком. Не можна оминути 23 вересня — день осіннього рівнодення. Сонце світитиме прямо на екваторі, цей день вважається початком осені.

Супермісяць або місяць урожаю (як його називали давні племена) — останній з чотирьох супермісяців 2023 року можна побачити з 28 на 29 вересня. Супутник Землі буде ближче до планети та виглядатиме яскравіше.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани Китаю на освоєння ресурсів Сонячної системи. Вони розраховані на найближчі 75 років.