В сентябре можно увидеть последнюю суперлуну 2023 года и некоторые планеты: когда это делать

Наблюдать за ночным небом следует подальше от источников яркого света

Украинцы, как и остальные земляне с 12 по 17 сентября в разные периоды могут наблюдать редкое явление — пролет только что открытой кометы Нишимура (Нисимура). В то же время, это не последнее интересное астрономическое явление для наблюдения до конца сентября.

Ккалендарь наблюдений сообщает, что ближайший интересный день 15 сентября. В этот день луна обновится. Благодаря тому, что молодого месяца не будет видно на ночном небе в определенное время ночи 01:41 UTC (4:41 по украинскому времени) наблюдать созвездие на ночном небе будет легче.

Через несколько дней — 19 сентября в ближайшей к Земле точке окажется Нептун, и его хорошо осветит Солнце. Он будет ярче чем в любое другое времени года и будет на небе всю ночь. Однако увидеть его можно будет только через телескоп.

22 сентября свою красоту над горизонтом продемонстрирует Меркурий. Увидеть его можно будет низко на восточном небосклоне перед рассветом. Нельзя обойти 23 сентября — день осеннего равноденствия. Солнце будет светить прямо на экваторе, этот день считается началом осени.

Суперлуна или Луна урожая (как ее называли древние племена) — последнюю из четырех суперлун 2023 можно увидеть с 28 на 29 сентября. Спутник Земли будет ближе к планете и будет выглядеть ярче.

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