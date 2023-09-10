Зеленая комета появится в небе над Украиной: когда и как ее можно будет увидеть
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Для того чтобы увидеть небесное тело, достаточно лишь хорошего бинокля
В начале новой недели жители нашей планеты смогут наблюдать в небе пролет кометы, которая приблизится настолько близко, что ее можно будет увидеть даже без телескопа.
Как пишет Fox News, наблюдать ее смогут лишь жители северного полушария и лишь незначительное количество времени, а все что для этого понадобится это хороший бинокль.
Комета получила название "Нисимура" в честь ее открывателя японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, который обнаружил ее 11 августа. Согласно примерным расчетам она уже пролетала мимо нашей планеты около 430 лет назад, а потому в следующий раз мы ее увидим очень нескоро.
При этом есть вероятность того, что комета приблизится к Солнцу на расстояние ближе Меркурия, а потому есть вероятность ее полного разрушения.
Комету с зеленым хвостом можно будет наблюдать с 12 по 17 сентября, и именно 12 числа она подойдет к Земле ближе всего.
Смотреть на комету лучше всего перед рассветом примерно за полтора часа до восхода Солнца. Для этого надо повернуться лицом к северу и посмотреть на горизонт в сторону созвездия Льва. Ее светимость будет увеличиваться по мере приближения к Солнцу, однако рассмотреть ее после восхода можно будет разве что через специальную аппаратуру.
Как сообщалось ранее, на днях астроном из Европы заснял в небе очень редкое явление, которое называется спрайт. Оно напоминало огромную медузу, которая на доли секунды появилась в небе.