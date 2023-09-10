Зеленая комета появится в небе над Украиной: когда и как ее можно будет увидеть

Для того чтобы увидеть небесное тело, достаточно лишь хорошего бинокля

В начале новой недели жители нашей планеты смогут наблюдать в небе пролет кометы, которая приблизится настолько близко, что ее можно будет увидеть даже без телескопа.

Как пишет Fox News, наблюдать ее смогут лишь жители северного полушария и лишь незначительное количество времени, а все что для этого понадобится это хороший бинокль.

Комета получила название "Нисимура" в честь ее открывателя японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, который обнаружил ее 11 августа. Согласно примерным расчетам она уже пролетала мимо нашей планеты около 430 лет назад, а потому в следующий раз мы ее увидим очень нескоро.

При этом есть вероятность того, что комета приблизится к Солнцу на расстояние ближе Меркурия, а потому есть вероятность ее полного разрушения.

Комету с зеленым хвостом можно будет наблюдать с 12 по 17 сентября, и именно 12 числа она подойдет к Земле ближе всего.

Смотреть на комету лучше всего перед рассветом примерно за полтора часа до восхода Солнца. Для этого надо повернуться лицом к северу и посмотреть на горизонт в сторону созвездия Льва. Ее светимость будет увеличиваться по мере приближения к Солнцу, однако рассмотреть ее после восхода можно будет разве что через специальную аппаратуру.

Положение Нсимуры на 10 сентября за 45 минут до восхода Солнца

Как сообщалось ранее, на днях астроном из Европы заснял в небе очень редкое явление, которое называется спрайт. Оно напоминало огромную медузу, которая на доли секунды появилась в небе.