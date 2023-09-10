Зелена комета з’явиться у небі над Україною: коли та як її можна буде побачити

Щоб побачити небесне тіло, достатньо лише хорошого бінокля

На початку нового тижня люди зможуть спостерігати в небі проліт комети, яка наблизиться настільки близько, що її можна буде побачити навіть без телескопа.

Як пише Fox News, спостерігати її зможуть лише жителі північної півкулі і лише незначну кількість часу, а все, що для цього знадобиться, це хороший бінокль.

Комета отримала назву "Нісімура" на честь її відкривача японського астронома-аматора Хідео Нісімури, який виявив її 11 серпня. Згідно з приблизними розрахунками вона вже пролітала повз нашу планету близько 430 років тому, а тому наступного разу ми її побачимо дуже нескоро.

При цьому є ймовірність того, що комета наблизиться до Сонця на відстань ближче від Меркурія, а тому є ймовірність її повної руйнації.

Комету із зеленим хвостом можна буде спостерігати з 12 по 17 вересня, і саме 12 числа вона підійде до Землі найближче.

Дивитися на комету найкраще перед світанком приблизно за півтори години до сходу Сонця. Для цього треба повернутись обличчям на північ і подивитися на обрій у бік сузір’я Лева. Її світність збільшуватиметься з наближенням до Сонця, проте розглянути її після сходу можна буде хіба що через спеціальну апаратуру.

Положення Нсімури на 10 вересня за 45 хвилин до сходу Сонця

Як повідомлялося раніше, днями астроном із Європи зняв у небі дуже рідкісне явище, яке називається спрайт. Воно нагадувало величезну медузу, яка на частки секунди з’явилась у небі.