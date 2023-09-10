Зелена комета з’явиться у небі над Україною: коли та як її можна буде побачити
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Щоб побачити небесне тіло, достатньо лише хорошого бінокля
На початку нового тижня люди зможуть спостерігати в небі проліт комети, яка наблизиться настільки близько, що її можна буде побачити навіть без телескопа.
Як пише Fox News, спостерігати її зможуть лише жителі північної півкулі і лише незначну кількість часу, а все, що для цього знадобиться, це хороший бінокль.
Комета отримала назву "Нісімура" на честь її відкривача японського астронома-аматора Хідео Нісімури, який виявив її 11 серпня. Згідно з приблизними розрахунками вона вже пролітала повз нашу планету близько 430 років тому, а тому наступного разу ми її побачимо дуже нескоро.
При цьому є ймовірність того, що комета наблизиться до Сонця на відстань ближче від Меркурія, а тому є ймовірність її повної руйнації.
Комету із зеленим хвостом можна буде спостерігати з 12 по 17 вересня, і саме 12 числа вона підійде до Землі найближче.
Дивитися на комету найкраще перед світанком приблизно за півтори години до сходу Сонця. Для цього треба повернутись обличчям на північ і подивитися на обрій у бік сузір’я Лева. Її світність збільшуватиметься з наближенням до Сонця, проте розглянути її після сходу можна буде хіба що через спеціальну апаратуру.
Як повідомлялося раніше, днями астроном із Європи зняв у небі дуже рідкісне явище, яке називається спрайт. Воно нагадувало величезну медузу, яка на частки секунди з’явилась у небі.