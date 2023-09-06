Схоже на медузу: у небі Європи помітили рідкісне та маловивчене явище, як воно виглядає (фото)

Вчені досі не розуміють до кінця, що це таке

Астроном зробив один із найдокладніших знімків рідкісного явища, яке ненадовго зависло у повітрі поряд з Україною. Воно було схоже на величезну медузу.

За даними Spece.com йдеться про дуже рідку червону блискавку, що прямує вгору, відому як спрайт. Зигзагоподібна структура, що світиться, мала діаметр більше 50 кілометрів і проіснувала всього кілька часток секунди, перш ніж зникнути. Але її помітив астроном зі Словаччини.

Вчені пояснюють, що спрайти, або стратосферні обурення, що виникають в результаті інтенсивної грозової електризації, створюються, коли електричні розряди блискавки спрямовуються вгору, часто на додаток до їхньої звичайної траекторії. За даними NASA, ці розряди створюють довгі нитки плазми або іонізованого газу в іоносфері — іонізованій частині земної атмосфери, яка починається на висоті близько 80 км над поверхнею Землі.

За даними Spaceweather.com, це зображення є "одним із найдокладніших зображень спрайту за всю історію". Справа в тому, що дані явища складно фотографувати, тому що вони швидкоплинні і часто приховані хмарами.

Спрайти були офіційно виявлені на початку 1990-х років, коли в NASA зробили перші чіткі зображення цього явища. Але червону блискавку було важко вивчати. В даний час вчені вважають, що спрайти можуть бути частково викликані обуреннями в атмосферній плазмі, викликаними крихітними об’єктами, такими як метеори, але точний механізм цього явища досі незрозумілий.

Спрайт

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли пояснення "контактам" із привидами, демонами та НЛО.