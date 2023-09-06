Похожее на медузу: в небе Европы заметили редкое и малоизученное явление, как оно выглядит (фото)

Ученые до сих пор не понимают до конца, что это такое

Астроном сделал один из самых подробных снимков редкого явления, которое ненадолго зависло в воздухе рядом с Украиной. Оно было похоже на гигантскую медузу.

По данным Spece.com речь идет об очень редкой устремляющейся вверх красной молнии, известной как спрайт. Светящаяся зигзагообразная структура имела диаметр более 50 километров и просуществовала всего несколько долей секунды, прежде чем исчезнуть. Но е' заметил астроном из Словакии.

Ученые объясняют, что спрайты, или стратосферные возмущения, возникающие в результате интенсивной грозовой электризации, создаются, когда электрические разряды молнии устремляются вверх, часто в дополнение к их обычной нисходящей траектории. По данным NASA, эти разряды создают длинные нити плазмы или ионизированного газа в ионосфере — ионизированной части земной атмосферы, которая начинается на высоте около 80 километров над поверхностью Земли.

По данным Spaceweather.com, это изображение является "одним из самых подробных изображений спрайта за всю историю". Дело в том, что данные явления сложно фотографировать, потому что они мимолетны и часто скрыты густыми облаками.

Для справки: Спрайты были официально обнаружены в начале 1990-х годов, когда космические челноки НАСА сделали первые четкие изображения этого явления. Но красную молнию оказалось трудно изучать. В настоящий момент ученые полагают, что спрайты могут быть частично вызваны возмущениями в атмосферной плазме, вызванными крошечными объектами, такими как метеоры, но точный механизм этого явления до сих пор неясен.

Спрайт

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли объяснение "контактам" с призраками, демонами и НЛО.