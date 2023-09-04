Ученые нашли объяснение "контактам" с призраками, демонами и НЛО, и это не психические расстройства

От этого никто не застрахован

Наверняка многие сталкивались с людьми, которые искренне верят в разные паранормальные вещи, не имеющие связи с реальностью. Однако как оказалось причины этой веры обычно имеют куда более приземленные причины.

Как говорится в исследовании ученых Университета Голдсмита в Лондоне, которое было обнародовано в журнале Journal of Sleep Research, в подавляющем большинстве всех случаев разгадка кроется в проблемах со сном. Всего в исследовании приняли участие почти 9 тысяч человек.

Во время исследования было обнаружено, что ухудшение качества сна приводило к росту веры в призраков, демонов, колдовство и экстрасенсорику, жизнь души после смерти, возможности общения с мертвыми, контакты с инопланетянами и другие паранормальные вещи.

К ухудшению качества сна ученые отнесли: снижение эффективности сна, большую его задержку, сокращение его длительности и обострения симптомов бессонницы.

Ученые также привели и более конкретные примеры. Например, вера в контакт с пришельцами из других планет чаще была связана с изолированным сонным параличем (состояние, когда человек остается в сознании, но не может пошевелиться) и синдромом взрывающейся головы (расстройство, когда человек чувствует грохот внутри головы). Сонный паралич также укреплял веру в предсмертные переживания и жизнь после смерти.

Примечательно также, что сам страх перед паранормальными явлениями тоже имеет свойство приводить к возникновению проблем со сном.

Исследователи также отметили, что их исследования подтверждают более ранние выводы других групп исследователей, однако теперь они хотят изучить другие расстройства на более обширной группе людей.

При этом авторы работы подчеркивают, что их данные могут помочь врачам, которые могут воспринять свидетельства о паранормальной активности за проявление более тяжелых расстройств психики вроде шизофрении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ранние симптомы могут свидетельствовать о развитии бессонницы и почему ее нельзя пытаться лечить самостоятельно.