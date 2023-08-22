Вы всю жизнь спали неправильно: как это делать, чтобы высыпаться и быть здоровым
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Сон должен быть здоровым
Качественный сон важен для каждого человека, а особенно для тех у кого имеются какие-либо заболевания. Впрочем, нередко бывают случаи, когда вы вроде бы и поспали, но не выспались.
Справится с этим помогут несколько простых советов, о которых пишет издание "Сегодня". Всего их 5:
- Для здорового сна необходимо ложиться не позже 22:00. В это время организм вырабатывает важный для формирования иммунитета гормон мелатонин.
- Спать по 8 часов. Если время сна превышает 8 часов – это плохой сон. Пересыпать для человека более вредно, чем недосыпать.
- Правильно подготовится ко сну — все гаджеты нужно отложить за час до него. Кофе пить – до обеда. Ужинать можно не позже чем за два часа до сна. Убрать все раздражители — в комнате должно быть темно, тихо и прохладно.
- Во время сна нужно формировать себе легкий подъем туловища вверх к голове. Для этого лучше использовать сразу несколько подушек.
- Сон на спине не рекомендуется, потому что он провоцирует храп и остановку дыхания. Если есть осложнения с желудком – лучше спать на левом боку. У кого все нормально – можно спать и на правом, и на левом.
Напомним, ранее мы писали о том, как легко уснуть в жару.
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