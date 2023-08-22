Вы всю жизнь спали неправильно: как это делать, чтобы высыпаться и быть здоровым

Сон должен быть здоровым

Качественный сон важен для каждого человека, а особенно для тех у кого имеются какие-либо заболевания. Впрочем, нередко бывают случаи, когда вы вроде бы и поспали, но не выспались.

Справится с этим помогут несколько простых советов, о которых пишет издание "Сегодня". Всего их 5:

Для здорового сна необходимо ложиться не позже 22:00. В это время организм вырабатывает важный для формирования иммунитета гормон мелатонин. Спать по 8 часов. Если время сна превышает 8 часов – это плохой сон. Пересыпать для человека более вредно, чем недосыпать. Правильно подготовится ко сну — все гаджеты нужно отложить за час до него. Кофе пить – до обеда. Ужинать можно не позже чем за два часа до сна. Убрать все раздражители — в комнате должно быть темно, тихо и прохладно. Во время сна нужно формировать себе легкий подъем туловища вверх к голове. Для этого лучше использовать сразу несколько подушек. Сон на спине не рекомендуется, потому что он провоцирует храп и остановку дыхания. Если есть осложнения с желудком – лучше спать на левом боку. У кого все нормально – можно спать и на правом, и на левом.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко уснуть в жару.