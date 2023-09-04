Вчені знайшли пояснення "контактам" з привидами, демонами та НЛО, і це не психічні розлади

Від цього ніхто не застрахований

Напевно, багато хто стикався з людьми, які щиро вірять у різні паранормальні речі, що не мають зв’язку з реальністю. Однак, як виявилося, причини цієї віри зазвичай мають куди більш приземлені причини.

Як йдеться у дослідженні вчених Університету Голдсміта в Лондоні, яке було оприлюднено в журналі Journal of Sleep Research, у переважній більшості випадків розгадка криється в проблемах зі сном. Загалом у дослідженні взяли участь майже 9 тисяч людей.

Під час дослідження було виявлено, що погіршення якості сну призводило до зростання віри у примар, демонів, чаклунства та екстрасенсорики, життя душі після смерті, можливості спілкування з мертвими, контакти з інопланетянами та інші паранормальні речі.

До погіршення якості сну вчені віднесли: зниження ефективності сну, велику його затримку, скорочення його тривалості та загострення симптомів безсоння.

Вчені також навели конкретніші приклади. Наприклад, віра в контакт з прибульцями з інших планет частіше була пов’язана з ізольованим сонним паралічем (стан, коли людина залишається у свідомості, але не може поворухнутися) і синдромом голови, що вибухає (розлад, коли людина відчуває гуркіт усередині голови). Сонний параліч також зміцнював віру в передсмертні переживання та життя після смерті.

Примітно також, що страх перед паранормальними явищами теж має властивість призводити до виникнення проблем зі сном.

Дослідники також зазначили, що їхні дослідження підтверджують більш ранні висновки інших груп дослідників, проте тепер вони хочуть вивчити інші розлади більшої групи людей.

При цьому автори роботи наголошують, що їхні дані можуть допомогти лікарям, які можуть сприйняти свідоцтва про паранормальну активність за прояв більш тяжких розладів психіки на кшталт шизофренії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ранні симптоми можуть свідчити про розвиток безсоння і чому його не можна намагатися лікувати самостійно.