Ви все життя спали неправильно: як це робити, щоб висипатися та бути здоровим
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Сон має бути здоровим
Якісний сон важливий для кожної людини, а особливо для тих, у кого є якісь захворювання. Втім, нерідко трапляються випадки, коли ви начебто й поспали, але не виспалися.
Впорається з цим допоможуть кілька простих порад, про які пише видання "Сегодня". Усього їх 5:
- Для здорового сну необхідно лягати не пізніше 22:00. У цей час організм виробляє важливий на формування імунітету гормон мелатонін.
- Спати по 8 годин. Якщо час сну перевищує 8 годин, це поганий сон. Пересипати для людини шкідливіше, ніж недосипати.
- Правильно підготується до сну – всі гаджети потрібно відкласти за годину до нього. Каву пити – до обіду. Вечеряти можна пізніше ніж за дві години до сну. Прибрати всі подразники - у кімнаті має бути темно, тихо та прохолодно.
- Під час сну потрібно формувати собі легке піднесення тулуба до голови. Для цього краще використати відразу кілька подушок.
- Сон на спині не рекомендується, тому що він провокує хропіння та зупинку дихання. Якщо є ускладнення зі шлунком – краще спати на лівому боці. У кого все нормально – можна спати і правому, і лівому.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко заснути у спеку.
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