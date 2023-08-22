Ви все життя спали неправильно: як це робити, щоб висипатися та бути здоровим

Сон має бути здоровим

Якісний сон важливий для кожної людини, а особливо для тих, у кого є якісь захворювання. Втім, нерідко трапляються випадки, коли ви начебто й поспали, але не виспалися.

Впорається з цим допоможуть кілька простих порад, про які пише видання "Сегодня". Усього їх 5:

Для здорового сну необхідно лягати не пізніше 22:00. У цей час організм виробляє важливий на формування імунітету гормон мелатонін. Спати по 8 годин. Якщо час сну перевищує 8 годин, це поганий сон. Пересипати для людини шкідливіше, ніж недосипати. Правильно підготується до сну – всі гаджети потрібно відкласти за годину до нього. Каву пити – до обіду. Вечеряти можна пізніше ніж за дві години до сну. Прибрати всі подразники - у кімнаті має бути темно, тихо та прохолодно. Під час сну потрібно формувати собі легке піднесення тулуба до голови. Для цього краще використати відразу кілька подушок. Сон на спині не рекомендується, тому що він провокує хропіння та зупинку дихання. Якщо є ускладнення зі шлунком – краще спати на лівому боці. У кого все нормально – можна спати і правому, і лівому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко заснути у спеку.