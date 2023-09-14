Землю накриє дводенна магнітна буря: якої потужності вона буде

Метеозалежним варто завчасно попіклуватись про свій стан

Майже кожного дня на Сонці відбуваються якісь викиди корональної маси (СМЕ) від плям або плазми. Астросиноптики кажуть, що не всі дії на світилі можуть спровокувати магнітні бурі на Землі. Хоча на нашій планеті зараз геомагнітна тиша, однак вересень ще принесе людям шторми.

Як повідомляє сайт METEOAGENT, протягом 14-30 вересня геомагнітна активність на світилі буде переважно низькою.

Тож, у другій декаді осіннього місяця відбудеться дводенна магнітна буря і її максимальна потужність сягатиме 7-8 балів. Вона прогнозується 15-16 вересня.

Наступні шість днів на Землі буде геомагнітна тиша (17-22 вересня).

А вже на початку третьої декади місяця поновиться невелике магнітне збурення 4 балів — 23 вересня.

А після 23 вересня магнітна активність на Землі впаде і така ситуація протримається до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.