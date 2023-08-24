На Сонці спалахнула магнітна нитка: чи призведе вона до бур на Землі

Сонячна лабораторія оприлюднила графік

Поки астросиноптики спостерігали за вибухом плями AR3405, яка викинула у космос корональну масу (СМЕ), на Сонці спалахнула магнітна нитка.

Як прогнозують фахівці з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень на сайті Spaceweather, уламки можуть торкнутися магнітного поля Землі 27 серпня. Відчутний удар може спровокувати геомагнітні бурі класу G1, тобто слабкі, із полярними сяйвами.

Водночас вчені з сонячної лабораторії, опираючись на статтю на сайті ScienceDirekt, впевнені, що сонячна активність може впливати на погоду на планеті.

"Великий сюрприз: це планета Нептун, яка знаходиться на відстані 2,5 мільярда миль від Сонця. На знімках, зроблених космічним телескопом Hubble протягом 28 років, видно яскраві хмари, які формуються синхронно з 11-річним сонячним циклом", — кажуть фахівці.

Зв'язок між Нептуном і сонячною активністю дивує планетологів, оскільки Нептун є найдальшою великою планетою нашої Сонячної системи. Він отримує лише 0,1% сонячного світла, яке ми отримуємо на Землі. Проте хмарна погода на Нептуні, здається, зумовлена ​​сонячною активністю, а не чотирма сезонами планети, кожна з яких триває приблизно 40 років.

Інші планети нашої Сонячної системи не поводяться таким чином. Хоча на хмари на Землі може впливати сонячний цикл, модуляція (Ред. — процес зміни в часі за заданим законом показників (характеристик) якогось з регуляторних фізичних процесів) становить не більше кількох відсотків; і навіть ця невелика сума викликає суперечки. Хмари Нептуна, з іншого боку, яскраві, яскраві та глобальні. Їх зв'язок з сонячним циклом очевидна з першого погляду.

Тим часом сайт Tesis.xras нагадує про графік геомагнітних штормів у серпні та вересні.

Серпень закінчується, але протягом останніх днів місяця магнітосфера нашої планети залишатиметься в спокої.

У першому місяці осені, зокрема у другій декаді, відбудеться невелике збурення силою 4 балів — 14 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені продемонстрували утворення сонячних спалахів на Сонці.