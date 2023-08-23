Викид з Сонця може прямувати до Землі: чи чекати на магнітну бурю найближчим часом

Світило підготувало геомагнітні подарунки

Астросиноптики спостерігали за 8 групами сонячних плям і не знали, чи принесуть вони геомагнітну загрозу для Землі. Однак, ймовірно, одна з цих плям (AR3405) вибухнула і в космос вилетів викид корональної маси (СМЕ).

Як повідомляє обсерваторія сонячної динаміки NASA для Spaceweather, спалах був класу М, тобто середньої потужності й він тривав понад годину. Це достатньо часу для того, щоб підняти СМЕ з атмосфери Сонця.

Тим часом фахівці з Meteofor прогнозують, що протягом 23-25 серпня на Землі відбудеться лише невелике магнітне збурення від 1 до 2 балів силою.

Тим часом сайт сонячної лабораторії Tesis.xras нагадує про графік геомагнітних штормів у серпні та вересні.

Серпень закінчується, але протягом останніх днів місяця магнітосфера нашої планети залишатиметься в спокої.

У першому місяці осені, зокрема у другій декаді, відбудеться невелике збурення силою 4 балів — 14 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.