На Сонці є вісім груп плям: чи будуть магнітні бурі на Землі до кінця серпня

На графіку відбулись деякі зміни

На світилі вчені спостерігають за плямою бегемотом, однак поки не знають, чи несе вона геомагнітну загрозу для нашої планети. Окрім нього, на Сонці є вісім груп плям і це може означати одне — сильна сонячна активність.

Як повідомляють астросиноптики з Spaceweather, усі плями мають стабільні магнітні поля, які не становлять загрози для сильних спалахів.

Водночас фахівці наводять приклад, як виглядає сонячний спалах класу С5 на краю Сонця.

"Я зняв цей сонячний спалах класу C5 на краю Сонця за допомогою свого нового 300-мм дзеркального сонячного телескопа Unigraph", — каже Палеске.

Вчителі фізики часто порівнюють магнітні поля з гумками, тому що вони розтягуються і скручуються однаково. Коли магнітне поле сонячної плями стає надто сильним, воно може вивільнити свою енергію у формі розгорнутої спіралі — так званого "сонячного спалаху".

Ось той самий вибух з іншого ракурсу.

Тим часом спеціалісти з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік магнітних бур у серпні та вересні.

В основному, кінець серпня та початок вересня прогнозуються "геотихими". Лише у другій декаді першого осіннього місяця відбудеться магнітне збурення 4 балів — 14 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.