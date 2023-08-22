На Солнце есть восемь групп пятен: будут ли магнитные бури на Земле до конца августа

На графике произошли некоторые изменения

На светиле ученые наблюдают за пятном бегемотом, однако пока не знают, несет ли оно геомагнитную угрозу для нашей планеты. Кроме него, на Солнце есть восемь групп пятен и это может означать одно – сильная солнечная активность.

Как сообщают астросиноптики из Spaceweather, все пятна имеют стабильные магнитные поля, не представляющие угрозы для сильных вспышек.

В то же время специалисты приводят пример, как выглядит солнечная вспышка класса С5 на краю Солнца.

"Я снял эту солнечную вспышку класса C5 на краю Солнца с помощью своего нового 300-мм зеркального солнечного телескопа Unigraph ", — говорит Палеске.

Учителя физики часто сравнивают магнитные поля с резинками, потому что они растягиваются и скручиваются одинаково. Когда магнитное поле солнечного пятна становится слишком сильным, оно может высвободить свою энергию в форме развернутой спирали — так называемой "солнечной вспышки".

Вот тот же взрыв с другого ракурса.

Между тем, специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике магнитных бурь в августе и сентябре.

В основном, конец августа и начало сентября прогнозируются "геотихими". Только во второй декаде первого осеннего месяца произойдет магнитное возмущение 4 баллов — 14 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.