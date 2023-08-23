Выброс с Солнца может направляться к Земле: ждать ли магнитной бури в ближайшее время
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Светило подготовило геомагнитные подарки
Астросиноптики наблюдали за 8 группами солнечных пятен и не знали, принесут ли они геомагнитную угрозу Земле. Однако, вероятно, одно из этих пятен (AR3405) взорвалось и в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ).
Как сообщает обсерватория солнечной динамики NASA для Spaceweather, вспышка была класса М, то есть средней мощности и она длилась более часа. Это достаточно времени для того, чтобы поднять СМЕ с атмосферы Солнца.
Между тем специалисты по Meteofor прогнозируют, что в течение 23-25 августа на Земле произойдет лишь небольшое магнитное возмущение от 1 до 2 баллов силой.
Между тем, сайт солнечной лаборатории Tesis.xras напоминает о графике геомагнитных штормов в августе и сентябре.
Август заканчивается, но в последние дни месяца магнитосфера нашей планеты будет оставаться в покое.
В первом месяце осени, в том числе во второй декаде, произойдет небольшое возмущение силой 4 балла — 14 сентября.
Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно было столь велико, что спровоцировала магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.