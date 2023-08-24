На Солнце вспыхнула магнитная нить: приведет ли она к бурям на Земле

Солнечная лаборатория обнародовала график

Пока астросиноптики наблюдали за взрывом пятна AR3405, выбросившего в космос корональную массу (СМЕ), на Солнце вспыхнула магнитная нить.

Как прогнозируют специалисты по Национальному управлению океанических и атмосферных исследований на сайте Spaceweather, обломки могут затронуть магнитное поле Земли 27 августа. Ощутимый удар может спровоцировать геомагнитные бури класса G1, то есть слабые с полярными сияниями.

В то же время, ученые из солнечной лаборатории, опираясь на статью на сайте ScienceDirekt, уверены, что солнечная активность может влиять на погоду на планете.

"Большой сюрприз: это планета Нептун, которая находится в 2,5 миллиарда миль от Солнца. На снимках, сделанных космическим телескопом Hubble в течение 28 лет, видны яркие облака, которые формируются синхронно с 11-летним солнечным циклом", — говорят специалисты.

Связь между Нептуном и солнечной активностью удивляет планетологов, поскольку Нептун является самой большой планетой нашей Солнечной системы. Он получает только 0,1% солнечного света, получаемого на Земле. Однако облачная погода на Нептуне, кажется, обусловлена ​​солнечной активностью, а не четырьмя сезонами планеты, каждая из которых длится около 40 лет.

Другие планеты нашей Солнечной системы не ведут себя так. Хотя на облака на Земле может влиять солнечный цикл, модуляция (Ред. — процесс изменения во времени по заданному закону показателей (характеристик) какого-либо из регуляторных физических процессов) составляет не более нескольких процентов; и даже эта небольшая сумма вызывает споры. Облака Нептуна, с другой стороны, яркие, яркие и глобальные. Их связь с солнечным циклом очевидна с первого взгляда.

Тем временем сайт Tesis.xras напоминает о графике геомагнитных штормов в августе и сентябре.

Август заканчивается, но в последние дни месяца магнитосфера нашей планеты будет оставаться в покое.

В первом месяце осени, в том числе во второй декаде, произойдет небольшое возмущение силой 4 балла — 14 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые продемонстрировали образование солнечных вспышек на Солнце.