На Сонці виявлено аж 77 плям: чи спровокують вони магнітні бурі на Землі

Магнітна активність на світилі тільки збільшується

Астросиноптики попереджали про магнітну бурю, яка могла стати наслідком вибухом на новоутвореній плямі AR3429. Хоча магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані який день поспіль, але протягом 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Як повідомляє сайт Meteoprog, за останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,39. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,39 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Тож, за словами фахівців, ймовірність малого геомагнітного шторму у вівторок складає 10%, а великого — 1 відсоток. А кількість сонячних плям станом на 12 вересня складає 77.

Водночас сайт Tesis.xras оприлюднив оновлений графік магнітних бур у вересні та на початку жовтня.

У першому місяці осені, а саме 13, 23 та 29 вересня, очікується невелике магнітне збурення 4 балів силою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.