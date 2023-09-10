Таємниче "золоте яйце" на дні океану поставило вчених у глухий кут: вони не можуть зрозуміти, що це таке (фото)

Морські жителі все ще здатні здивувати вчених

Попри те, що глибини океану лякали і приваблювали людські уми з давніх-давен, але досі ми знаємо про них мізерно мало. Саме тому нові експедиції вчених дуже часто завершуються відкриттям нових біологічних видів, які можуть виглядати як мінімум дуже дивно.

Це сталося і під час експедиції наукового судна Okeanos Explorer, яке цього літа вирушило до узбережжя Аляски під егідою Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). Як інформує відомство, цього разу дослідникам вдалося виявити там невідомий організм, який нагадував золотистий купол розміром із долоню людини.

Істота була виявлена на глибині 3300 метрів 30 серпня цього року під час дослідження підводної гори в Затоці Аляски. Вчені одразу звернули увагу на яскравий об’єкт, який, втім, поки що впізнати не вдалося.

Вчені змогли витягти зразок на поверхню за допомогою підводного робота, тепер його передадуть на ДНК-експертизу, щоб визначити, що воно таке.

В цей час дослідники важко сказати, що ж вони знайшли, але вони вже висунули ряд припущень, починаючи з того, що це яйце якоїсь морської тварини і закінчуючи версією з мертвою губкою, яка прикріпилася до корала.

При цьому на "тілі" істоти був розрив, який міг бути як наслідком того, що тварина залишила яєчну оболонку або спробою морського хижака з’їсти організм.

Процес вилучення непізнаної форми життя

"Хоча нам вдалося витягти "золоту кулю" і доставити її на корабель, ми досі не можемо ідентифікувати її. Ми знаємо лише факт, що вона має біологічне походження", — зазначив один із членів експедиції Сем Кандіо.

При цьому він наголосив, що ця знахідка свідчить про те, наскільки мало ми знаємо про те, що відбувається у морських глибинах.

Витягнута на поверхню істота

Це не єдине дивовижне відкриття про морських мешканців останнім часом. Так нещодавно вчені зрозуміли, що гігантські акули можуть виявитися теплокровними, при цьому за майже 250 років їхнього активного вилову ніхто на це не звернув уваги.