Приховували таємницю понад 250 років: несподіваний факт про гігантських акул поставив вчених у глухий кут

За своїми розмірами гігантська акула поступається лише китовій акулі

Одні з найбільших риб на нашій планеті, попри широку популярність, спромоглися здивувати вчених несподіваною рисою.

Йдеться про гігантські акули (Cetorhinus maximus), які раптово виявилися здатними підтримувати температуру тіла вище температури навколишнього середовища. Дослідження на цю тему було оприлюднено у журналі Endangered Species Research.

В цей час відомо близько 34 тисяч видів риб, але лише близько 35 видів мають чимось на кшталт теплокровності. Річ у тому, що вода має більш високу щільність, ніж повітря, а тому тіло швидше охолоджується. У таких умовах підтримувати високу температуру там дуже "витратно" для організму.

Найбільш відомим "теплокровним" видом риб є велика біла акула, якій висока температура необхідна для полювання за спритним видобутком. Тому "теплокровність" гігантських акул дуже здивувала вчених, оскільки цей вид є мирним поїдачем планктону і високі швидкості не розвиває.

Розтин знайдених тіл гігантських акул показало, що цей вид має багато рис, властивих "теплокровним" рибам. Наприклад, це стосується червоних м’язів уздовж хребта та великих судин, здатних їх розігрівати. Також це стосується і серця, яке здатне створювати потужні зусилля для прокачування крові.

Щоб підтвердити свої підозри, вчені провели спостереження за живими гігантськими акулами та за допомогою спеціальних датчиків змогли підтвердити, що вони здатні підтримувати температуру на 1-1,5 градуса, що дозволяє зарахувати їх до частково теплокровних тварин.

Вчені припускають, що цей механізм допомагає акулам цього виду переміщатися на великі відстані та фільтрувати великі обсяги води. Через те, що їм доводиться тримати рота постійно відкритим, це чинить додатковий опір при русі.

Примітно також те, що цей вид був описаний ще в 1765, а люди перестали активно відловлювати цих акул для видобутку жиру лише з 1950-х років і весь цей час ніхто не звертав уваги на їх теплокровність.

Як повідомлялося раніше, вчені нещодавно відкрили невідомий раніше вигляд котячих акул із незвичайними для представників цього роду білими очима.