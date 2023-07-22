Скрывали тайну более 250 лет: неожиданный факт о гигантских акулах поставил ученых в тупик

По своим размерам гигантская акула уступает лишь китовой акуле

Одни из крупнейших рыб на нашей планете, несмотря на широкую известность, смогли удивить ученых неожиданной чертой.

Речь идет о гигантских акулах (Cetorhinus maximus), которые внезапно оказались способными поддерживать температуру тела выше температуры окружающей среды. Исследование на эту тему было обнародовано в журнале Endangered Species Research.

В настоящее время известно около 34 тысяч видов рыб, но лишь около 35 видов обладают чем-то наподобие теплокровности. Дело в том, что вода имеет более высокую плотность, чем воздух, а потому тело быстрее охлаждается. В таких условиях поддерживать высокую температуру там весьма "затратно" для организма.

Наиболее известным "теплокровным" видом рыб является большая белая акула, которой высокая температура необходима для охоты за шустрой добычей. Поэтому "теплокровность" гигантских акул весьма удивила ученых, поскольку этот вид является мирным поедателем планктона и высокие скорости не развивает.

Вскрытие найденных тел гигантских акул показало, что у этого вида есть много черт, присущих "теплокровным" рыбам. Например, это касается красных мускул вдоль хребта и крупных сосудов, способных их разогревать. Также это относится и к сердцу, которое способно создавать мощные усилия для прокачки крови.

Чтобы подтвердить свои подозрения, ученые провели наблюдения за живыми гигантскими акулами и с помощью специальных датчиков смогли подтвердить, что они способны поддерживать температуру на 1-1,5 градуса, что позволяет причислить их к частично теплокровным животным.

Ученые предполагают, что этот механизм помогает акулам этого вида перемещаться на огромные расстояния и фильтрировать большие объемы воды. Так как им приходится держать рот постоянно открытым, это оказывает дополнительное сопротивление при движении.

Примечательно также то, что этот вид был описан еще в 1765 году, а люди перестали активно отлавливать этих акул для добычи жира лишь с 1950-х годов и все это время никто не обращал внимания на их теплокровность.

Как сообщалось ранее, ученые недавно открыли неизвестный ранее вид кошачьих акул с необычными для представителей этого рода белыми глазами.