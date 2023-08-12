Біля узбережжя Антарктиди знайшли моторошну "личинку чужого": назвали полуничкою (фото)

Тварина мешкає на глибині від 65 до 1000 метрів

Вчені, які проводили дослідження біля берегів Антарктиди, натрапили на невідому науці істоту та встигли назвати її антарктичною полуничною пір’яною зіркою.

Як йдеться у дослідженні, оприлюдненому в журналі Invertebrate Systematics, ці істоти можуть досягати 20 сантиметрів завдовжки.

Офіційно тварина отримала назву Promachocrinus fragarius, вважається, що вона належить до класу Морських лілій (Crinoidea). Більшість морських лілій ведуть прикріплений спосіб життя, проте є види, які можуть вільно пересуватися на невеликі відстані.

Нововідкритий вид звичайно більше нагадує деяку інопланетну істоту з фільмів жаху, але вчені все ж таки знайшли в ньому подібності з полуницею. Для того, щоб пояснити чому це так, їм довелося видалити частину "рук" у місці, звідки вони ростуть, щоб показати виріст, який, за їхніми словами, нагадує популярну ягоду.

До речі ці щупальця на кінці мають пазурі, які допомагають істоті пересуватися морським дном.

Перші пір’яні зірки роду Promachocrinus були виявлені в 1879 році і з того часу вважалося, що в ньому є лише один єдиний вид, проте нове дослідження змогло показати, що це не так і видів там щонайменше п’ять, включаючи згадану вище полуничну зірку.

До речі, на відео нижче можна подивитися, як інші пір’яні зірки (Comatulida) переміщаються морським дном і як виглядають у більш природному середовищі.

Як повідомлялося раніше, у США змогли знайти та описати новий вид багатоніжок, який протягом сотень років переховувався в самому центрі Лос-Анджелеса.