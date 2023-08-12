У побережья Антарктиды нашли жуткую "личинку чужого": назвали клубничкой (фото)

Животное проживает на глубине от 65 до 1000 метров

Ученые, которые проводили исследования у берегов Антарктиды, наткнулись на неизвестное науке существо и успели назвать его антарктической клубничной перьевой звездой.

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Invertebrate Systematics, эти существа могут достигать 20 сантиметров в длину.

Официально животное получило название Promachocrinus fragarius, считается, что оно принадлежит к классу Морских лилий (Crinoidea). Большинство морских лилий ведут прикрепленный образ жизни, однако есть виды, которые могут свободно передвигаться на небольшие расстояния.

Новооткрытый вид конечно больше напоминает некоторое инопланетное существо из фильмов ужаса, но ученые все же нашли в нем сходства с клубникой. Для того чтобы объяснить почему это так, им пришлось удалить часть "рук" в месте, откуда они произрастают, чтобы показать вырост, который, по их словам, напоминает популярную ягоду.

К слову эти щупальца на конце имеют когти, которые помогают существу передвигаться по морскому дну.

Первые перьевые звезды рода Promachocrinus были обнаружены в 1879 году и с тех пор считалось, что в нем есть лишь один единственный вид, однако новое исследование смогло показать, что это не так и видов там по меньшей мере пять, включая упомянутую выше клубничную перьевую звезду.

К слову, на видео ниже можно посмотреть, как другие перьевые звезды (Comatulida) перемещаются по морскому дну и как выглядят в более естественной среде.

Как сообщалось ранее, в США смогли найти и описать новый вид многоножек, который на протяжении сотен лет скрывался в самом центре Лос-Анджелеса.